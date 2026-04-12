Русские добровольцы в Югославии 12 апреля, когда у нас отмечают День космонавтики, Республика Сербская (сербская автономия в республике Босния и Герцеговина) ежегодно отмечает в качестве государственного праздника "День русского добровольца".

Каждый год, 12 апреля, когда у нас отмечают День космонавтики, Республика Сербская (сербская автономия в республике Босния и Герцеговина) отмечает в качестве государственного праздника "День русского добровольца".

В этот день в 1999 году произошло событие, достойное встать в один ряд с подвигом 300 спартанцев в Фермопилах. И героями его стали русские добровольцы. 15 наших соотечественников на высоте Заглавак, находясь в фактическом окружении, в течение шести часов отражали атаки целой бригады (порядка 400-500 чел.) боснийских мусульман-боевиков, поддержанных артиллерией. И выстояли, не позволив беспощадному врагу прорваться в город Вышеград и устроить там резню.

Произошло это, когда в 1991-1992 годах начался распад Югославии, за которым стояли внешние (западные) силы, поддерживавшие повсеместно самых радикальных антисербских сепаратистов. Хорваты, босняки-мусульмане и косовские албанцы, подстрекаемые и направляемые Западом, рвали на части славянскую федерацию – Югославию. В апреле 1992 года полыхнула война в Боснии и Герцеговине между сербами и прозападными мусульманами ("босняками"). При этом официальная Россия, руководимая тогда прозападным президентом Борисом Ельциным, впервые в нашей истории встала на сторону врагов сербского народа, поддержав введённые по инициативе США международные санкции.

Разумеется, абсолютное большинство нашего народа эту позицию не разделяло, и доказательство этому — появление на сербских фронтах русских добровольцев, которые, по словам мамы одного из погибших на Заглаваке героев Людмилы Богословской: " своей грудью заслонили позор продажных правителей и государство должно быть им благодарно за то, что они сохранили честь России в то страшное, смутное время ".

Сколько было русских добровольцев на территории бывшей Югославии? Согласно приблизительным подсчетам, общее число русских, прошедших войну 1992-1995 годов, было не более 500-600 человек, из которых около 50 погибли. Босняки-мусульмане в 1994г уверяли, что русских против них сражается не менее 5 тысяч, в то время, как на самом деле в Боснии единовременно находились не более чем 120 добровольцев, а зимой-весной 1993 года - всего 50. Зато как они сражались! Как говорит Людмила Константиновна, мама погибшего добровольца Кости Богословского, " своей грудью они заслонили позор продажных правителей и государство должно быть им благодарно за то, что они сохранили честь России в то страшное, смутное время" .

С декабря 1992 года силы боснийских сербов начали операции по освобождению города Горажде, для чего требовалось занять господствующие высоты у реки Дрина, в древности являвшейся границей между Восточно-Римской и Западно-Римской империями. Русский отряд, действующий в составе Вышеградской и Горажданской бригад Армии Республики Сербской (АРС), был вместе с сербами выдвинут на высоты Заглавак и Столац. Разумеется, противник всеми силами пытался их оттуда выбить.

На вооружении наших было только стрелковое оружие, а также три или четыре миномета калибра 82 мм. Можно было рассчитывать на батарею Вышеградской бригады, которая должна была поддерживать наших огнем. Противник превосходил русско-сербские силы в несколько раз и располагал артиллерией – накануне им были захвачены несколько 150-мм гаубиц с большим запасом снарядов.

Первым эпизодом боя стала своеобразная "демонстрация". Подошедшие близко к сербским позициям босняки, кричали сербам, что их в разы больше и призывали сдаться. Но те отвечали, что с ними русские, а потому численность противника их не волнует. Чтобы предъявить доказательство наличия русских, сербы выпросили у наших добровольцев одного(!) русского пулемётчика, который не только стрелял, но и крыл противника крепкими выражениями на русском языке. Это подействовало: к концу дня противник отступил.

Тогда босняки переключились на Заглавак. Сначала внезапным налётом они заняли высоту Столац. Сербов там было немного, а русских добровольцев – всего трое. Двое из которых — Владимир Сафонов и Дмитрий Попов — погибли сразу, когда проникшие на Солац босняки в упор начали расстреливать из автоматов землянку, где спали бойцы. Зато третий доброволец – пулемётчик, встав в полный рост, лупил по нападающим из пулемёта, и, хотя сам был ранен, дал возможность отойти уцелевшим сербам. Захватив Солац, босняки получили возможность корректировать артиллерийский огонь по Заглаваку, обрушив на него артиллерийский и миномётный обстрел. Именно тогда погиб третий боец русского отряда – 18-летний доброволец из Москвы Костя Богословский, для которого это был первый бой.

После обстрела против защищавших высоту 15 русских добровольцев была брошена целая бригада из нескольких сот бойцов, в том числе иностранных наёмников, которые на протяжении нескольких часов безуспешно штурмовали высоту. По некоторым данным, в этом бою противник потерял до 80 боевиков убитыми, включая командира бригады, и до сотни ранеными. После полудня, узнав, что на помощь выдвинулся отряд казаков с Семеча, боевики поспешили отступить.

К сожалению, по приказу сербского командования к вечеру высоту пришлось оставить. Но в мае-июне сербское наступление очистило от противника весь этот район, причём пленные боевики показали место захоронения Сафронова и Попова.

Воистину, подвиг героев служит образцом поведения и для новых поколений наших сограждан. Так дочь раненого на Заглаваке русского добровольца Александра Кравченко 15-летняя Александра, учащаяся кадетского класса, оказалась достойной своего отца. Во время известного теракта в "Крокусе" она вывела из зала и спасла больше тридцати зрителей. За что атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов лично наградил её медалью "Казачья доблесть", которой до той поры награждались только казаки и офицеры на передовой.