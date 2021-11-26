БУЙНАКСК

БУЙНАКСК - город в центральной части Дагестана, центр Буйнакского района.

Население 61,5 тысяч человек (2005). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Боль­шо­го Кав­ка­за, на реке Шу­ра­озень. Железно-дорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог.

В 1832 году близ ау­ла Те­мир-Хан-Шу­ра (в пе­ре­во­де с ку­мык­ско­го «озе­ро Ти­му­ра»; по пре­да­нию, название про­ис­хо­дит от име­ни среднеази­атского пра­ви­те­ля Ти­му­ра, ос­та­нав­ли­вав­ше­го­ся в этих мес­тах в 1396 году) в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов российскими вой­ска­ми по­строе­но во­енное ук­ре­п­ле­ние, ко­то­рое было рас­ши­ре­но в 1834 году и ста­ло ме­стом пре­бы­ва­ния ко­мандования российскими вой­ска­ми в Северном Да­ге­ста­не. Ук­реп­ле­ние Те­мир-Хан-Шу­ра не­од­но­крат­но под­вер­га­лось на­па­де­ни­ям войск има­ма Ша­ми­ля.

В 1840-1846 годах в со­ста­ве Дер­бент­ско­го уезда Кас­пий­ской области, в 1846-1860 годах в со­ста­ве Дер­бент­ской губернии. С 1847 года ме­сто­пре­бы­ва­ние управ­ляю­ще­го гражданской ча­стью в При­кас­пий­ском крае. В 1860-1921 годах в со­ста­ве Да­ге­стан­ской об­лас­ти, с 1866 года го­род и центр об­лас­ти.

13 ноября 1920 года в Те­мир-Хан-Шу­ре на Чрез­вы­чай­ном съез­де на­ро­дов Да­ге­ста­на ог­ла­ше­на дек­ла­ра­ция пра­ви­тель­ст­ва РСФСР о совершенной ав­то­но­мии Да­ге­ста­на. С 1921 года Те­мир-Хан-Шу­ра в со­ста­ве Дагестанской АССР (смотри Да­ге­стан). 10 июля 1922 года по­ста­нов­ле­ни­ем пре­зи­диу­ма ВЦИК го­род пе­ре­име­но­ван в Буйнакск в честь бор­ца за советскую власть в Да­ге­ста­не У.Д. Буй­нак­ско­го (1890-1919).

14 мая 1970 года Буйнакск силь­но по­стра­дал во вре­мя зем­ле­тря­се­ния.

4 сентября 1999 года в Буйнакске со­вер­шён тер­ро­ри­стический акт, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по­гиб­ло свыше 60 человек, в основном офи­це­ры российской ар­мии и чле­ны их се­мей.

В центральной час­ти Буйнакска со­хра­ни­лось зда­ние бывшей ре­зи­ден­ции ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Дагестанской области (XIX век, ны­не зда­ние пе­да­го­гического училища).

3 фи­лиа­ла ву­зов.

Авар­ский дра­ма­тический те­атр.

Дей­ст­ву­ют за­во­ды: аг­ре­гат­ный, ав­то­ре­монт­ный, ши­но­ре­монт­ный, кон­серв­ный; обув­ная и три­ко­таж­ная фаб­ри­ки, мя­со- и мель­ком­би­нат.

Ок­ре­ст­но­сти Буйнакска - кли­ма­тическая ку­рорт­ная ме­ст­ность (про­ти­во­ту­бер­ку­лёз­ные са­на­то­рии и др.).

Со­хра­ни­лись на­скаль­ные изо­бра­же­ния конца II - начала I тысячелетия до н.э. (сце­ны охо­ты, изо­бра­же­ния ди­ких и до­маш­них жи­вот­ных и др.).

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