БУЙНАКСК
БУЙНАКСК - город в центральной части Дагестана, центр Буйнакского района.
Население 61,5 тысяч человек (2005). Расположен в предгорьях Большого Кавказа, на реке Шураозень. Железно-дорожная станция. Узел автодорог.
В 1832 году близ аула Темир-Хан-Шура (в переводе с кумыкского «озеро Тимура»; по преданию, название происходит от имени среднеазиатского правителя Тимура, останавливавшегося в этих местах в 1396 году) в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов российскими войсками построено военное укрепление, которое было расширено в 1834 году и стало местом пребывания командования российскими войсками в Северном Дагестане. Укрепление Темир-Хан-Шура неоднократно подвергалось нападениям войск имама Шамиля.
В 1840-1846 годах в составе Дербентского уезда Каспийской области, в 1846-1860 годах в составе Дербентской губернии. С 1847 года местопребывание управляющего гражданской частью в Прикаспийском крае. В 1860-1921 годах в составе Дагестанской области, с 1866 года город и центр области.
13 ноября 1920 года в Темир-Хан-Шуре на Чрезвычайном съезде народов Дагестана оглашена декларация правительства РСФСР о совершенной автономии Дагестана. С 1921 года Темир-Хан-Шура в составе Дагестанской АССР (смотри Дагестан). 10 июля 1922 года постановлением президиума ВЦИК город переименован в Буйнакск в честь борца за советскую власть в Дагестане У.Д. Буйнакского (1890-1919).
14 мая 1970 года Буйнакск сильно пострадал во время землетрясения.
4 сентября 1999 года в Буйнакске совершён террористический акт, в результате которого погибло свыше 60 человек, в основном офицеры российской армии и члены их семей.
В центральной части Буйнакска сохранилось здание бывшей резиденции генерал-губернатора Дагестанской области (XIX век, ныне здание педагогического училища).
3 филиала вузов.
Аварский драматический театр.
Действуют заводы: агрегатный, авторемонтный, шиноремонтный, консервный; обувная и трикотажная фабрики, мясо- и мелькомбинат.
Окрестности Буйнакска - климатическая курортная местность (противотуберкулёзные санатории и др.).
Сохранились наскальные изображения конца II - начала I тысячелетия до н.э. (сцены охоты, изображения диких и домашних животных и др.).