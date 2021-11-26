БЕСЕРМЯНЕ

Малочисленный народ, живущий на северо-западе Удмуртии в бассейне реки Чепцы (приток реки Вятки).

Носители наречия удмуртского языка с элементами тюркских языков. Б. — удмуртизированные тюрки либо тюркизированные удмурты. В летописных источниках XIII—XV вв. упоминаются на Волге и в нижнем течении Камы. Часто отождествлялись с чувашами.

Изначально — часть южноудмуртского населения Волжской Булгарии, принявшая ислам (откуда и происходит самоназвание). После монгольского нашествия бежали в вятские леса, в бассейн р. Чепцы.

В XVIII в. Б. приняли православие , но сохранили традиционные верования, в которых заметно влияние ислама.

Основное занятие Б. — пашенное земледелие. Заметную роль играло животноводство. Занимались бортничеством.

Стержневым социальным институтом сельских Б. вплоть до 1930-х была соседская община. Согласно переписи 2002, в России насчитывается около 3 тыс. Б.

В январе 1990 в Удмуртии состоялось учредительское собрание Общества бесермянского народа. Проводятся мероприятия по сохранению культуры Б.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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