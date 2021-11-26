ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1945-1953 ГОДАХ

Внешнеполитический курс Советского Союза в послевоенные годы, ознаменовавшийся переходом к политике «холодной войны» и формированием социалистического блока государств.

Начало «холодной войны» и гонки вооружений

Победа в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии сделали СССР одним из самых влиятельных государств на мировой политической арене. Это вызывало большую озабоченность западных держав. Подобные настроения отразились в речи бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, выступившего в американском городе Фултоне в марте 1946 года. Признав, что советский народ стал одной из «руководящих наций мира», Черчилль заявил, что СССР стремится к «безграничному распространению своей силы и своих доктрин», поэтому США и Великобритания должны создать «ассоциацию народов, говорящих на английском языке», которые будут разговаривать с СССР с позиции силы. При этом допускалось использование нового атомного оружия как средства устрашения.

В феврале 1947 года американский президент Гарри Трумэн развил позицию Черчилля в своем послании к конгрессу (оно получило название «доктрины Трумэна»). В нем определялись две стратегические задачи по отношению к СССР: задача-минимум – не допустить дальнейшего расширения сферы влияния Советов и его коммунистической идеологии (доктрина сдерживания социализма), задача-максимум – заставить социализм уйти в свои прежние границы (доктрина отбрасывания социализма). Каковы же были конкретные шаги для достижения этих целей? Была определена необходимость оказать широкомасштабную экономическую помощь странам Европы, поставив их тем самым в зависимость от США («план Маршалла»); создать военно-политический союз этих стран во главе с США (блок НАТО появился в 1949 году, туда вошли США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия, Португалия); разместить у границ СССР сеть военных баз США; поддержать антисоциалистические силы внутри стран советского блока; в крайнем случае, использовать свои вооруженные силы для вмешательства во внутренние дела стран социалистического лагеря.

В то же время началась и гонка вооружений. В июле 1945 года США провели первые испытания атомного оружия, а 6 и 9 августа сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. СССР рассматривал все происходящее как военную угрозу. В августе 1945 года был учрежден Специальный комитет для координации работ по исследованию атомной энергии во главе с Л.П. Берией . В 1949 году Советский Союз объявил об обладании атомным оружием.

Создание социалистической системы государств

Действия СССР по созданию социалистического блока государств были адекватными мерам, предпринимаемым США. Советский Союз по окончании войны способствовал утверждению социалистических порядков в Польше, Болгарии, Югославии (хотя та вышла из-под контроля СССР в 1948 году благодаря своему лидеру Иосифу Броз Тито), Албании, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Восточной Германии, Северном Вьетнаме, Северной Корее, Китае. Он развернул широкомасштабную помощь странам «народной демократии», для чего в 1949 году был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Уже после смерти Сталина, в 1955 году СССР объединил часть этих стран в военно-политический союз – Организацию Варшавского Договора (ОВД). Советы активно помогали компартиям в капиталистических странах, способствовали росту национально-освободительного движения и созданию стран «социалистической ориентации».

Противостояние двух систем

Противоборство двух систем капитализма и социализма проявилось на судьбе побежденной Германии: в 1949 году произошел окончательный раскол страны на ФРГ (Западная Германия), куда вошли зоны оккупации США, Великобритании и Франции, и ГДР (Восточная Германия), куда вошла советская зона оккупации.

Еще одним грозным примером подобного противостояния стала корейская война 1950-1953 годов . В 1949 году после длительной борьбы Чан Кайши и Мао Цзэдуна и победы последнего (чему также способствовала помощь СССР) была образована Китайская народная республика. После этого руководство Северной Кореи (Корейской народной демократической республики) предприняло вооруженную попытку свержения проамериканского режима Южной Кореи и воссоединения всей страны. Вскоре в дело вмешались войска США под флагом ООН и противостоящие им вооруженные силы КНР («китайские добровольцы»). Советы же перебросили в Китай несколько дивизий истребительной авиации, которые в течение двух с половиной лет участвовали в отражении американских налетов на КНР. Также СССР передал Китаю большое количество самолетов и другой техники, содействовал созданию танковых, артиллерийско-зенитных и инженерных войск. Он снабжал корейскую Народную армию и «китайских добровольцев» оружием, транспортом, продовольствием, медикаментами. Война была прекращена в 1953 году, а Корея так и осталась разделена на два противоборствующих государства, став символом раскола на две системы в Азии. То же самое затем произойдет и с Вьетнамом.

Так начиналась эпоха «холодной войны», продолжавшаяся до распада СССР в 1991 году.