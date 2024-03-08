СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В ГЕРМАНИИ

Совéтская воéнная администрáция в Гермáнии (СВАГ; нем. Sowjetische Militäradministration in Deutschland, SMAD) — административный орган управления советской зоной оккупации Германии в 1945–1949. Создан Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 1326/301 6 июня 1945, в соответствии с которым на СВАГ возлагалась задача осуществления «контроля за выполнением Германией условий безоговорочной капитуляции, управления советской зоной оккупации в Германии и проведение в жизнь согласованных решений Контрольного совета по главным военным, политическим, экономическим и другим вопросам, общим для всей Германии». Первым главноначальствующим СВАГ был назначен главнокомандующий Советскими оккупационными вой­сками в Германии Г. К. Жуков . С марта 1946 по март 1949 эту должность занимал В. Д. Соколовский , с марта по октябрь 1949 — В. И. Чуйков . Первоначально центральный аппарат СВАГ состоял из 20 отделов, в том числе военный, военно-­морской, военно-­воздушный, политический, промышленный, сельскохозяйственный, торговли и снабжения, транспортный, финансовый, внутренних дел, народного образования, здравоохранения, правовой, по репарации и поставкам и др. В последующем структура неоднократно менялась. В своей работе СВАГ опиралась на местных коммунистов, но была разрешена и деятельность других партий. Была проведена земельная реформа, создавались местные органы власти, возобновлялась деятельность культурных учреждений и школ, были реорганизованы суды. В счет репараций осуществлялся демонтаж военных и иных промышленных предприятий. Численность СВАГ составляла 4211 человек (1 июля 1948). 17 ноября 1949 в связи с образованием временного правительства ГДР СВАГ была упразднена, ее функции переданы Советской контрольной комиссии в Германии.

Лит .: Семиряга М. М. Как мы управляли Германией. М., 1995; Советская военная администрация в Германии, 1945–1949. Справочник. М., 2009; Советская военная администрация в Германии, 1945–1949. Экономические аспекты деятельности: Сб. док. в 2 т. М., 2016. И. А. Кукушкина.