КОМИНФОРМ (ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ)
Коминформ (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий) — международная организация, созданная для координации деятельности коммунистических партий в 1947.
Для публичной координации позиций коммунистических партий после роспуска Коммунистического интернационала (Коминтерна) в 1943 необходима была новая официальная организация. Новая форма координации не должна была выглядеть как система централизованного управления, подобная Коминтерну. Было решено провести совещание европейских компартий и создать «информационный» орган. 1-е совещание К. состоялось в Шклярской Порембе (Польша) 22—28 сентября 1947. Приглашение было направлено представителям восьми партий — ВКП(б) (см. в ст. Коммунистическая партия Советского Союза), Французской коммунистической партии (ФКП), Итальянской коммунистической партии (ИКП), Коммунистической партии Югославии, Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), Болгарской коммунистической партии (БКП), Коммунистической партии Венгрии, Румынской коммунистической партии (РКП). Из предварительного списка были исключены Коммунистическая партия Бельгии, Коммунистическая партия Финляндии и Коммунистическая партия Греции. В своем выступлении В. Гомулка от имени принимающей стороны отстаивал линию на мирную интеграцию некоммунистических сил (прежде всего социалистов) в формирующуюся систему восточноевропейской народной демократии. Доклад А. А. Жданова обосновывал раздел мира на два лагеря (см. «Холодная война»). ИКП и ФКП были обвинены в увлечении «парламентским мирным путем» к социализму, который в сложившейся обстановке не оправдывал себя. Советскую критику решительно поддержали югославские представители М. Джилас и Э. Кардель. Представители ФКП и ИКП Ж. Дюкло и Л. Лонго предпочли признать ошибки. К., таким образом, взял курс на сплочение коммунистического движения вокруг ВКП(б). Для этого необходимо было постоянно согласовывать свои политические решения с центром: фактически — с руководством ВКП(б), формально — с К., состоявшим из представителей центральных комитетов партий-участниц. Это решение было принято 27 сентября 1947. Структуры К. были размещены в Белграде (Югославия). Официальным органом К. являлась газета «За прочный мир, за народную демократию!». В 1948 начался советско-югославский конфликт, которому были посвящены 2-е (19—23 июня 1948) и 3-е (16—19 ноября 1949) совещания К. В июне 1948 структуры К. были переведены в Бухарест (Румыния). 2-е совещание К. приняло решение о создании секретариата К., который заседал дважды в 1948 и 1949. 3-е совещание приняло резолюцию «Компартия Югославии во власти шпионов и убийц» и устав К.
После смерти И. В. Сталина в 1953, нормализации советско-югославских отношений в 1955, а также ХХ съезда КПСС (1956) существование К. стало препятствовать новой советской внешней политике. В апреле 1956 К. был ликвидирован.
Лит.: Адибеков Г. М. Коминформ и послевоенная Европа. М., 1994; Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992; Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе 1944—1948 гг. М., 1993; Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949—1953. Очерки истории. М., 2002; Совещания Комиинформа, 1947, 1948, 1949. Документы и материалы. М., 1998.