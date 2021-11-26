КОМИНФОРМ (ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ)

Коминформ (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий) — международная организация, созданная для координации деятельности коммунистических партий в 1947.

Для публичной координации позиций коммунистических партий после роспуска Коммунистического интернационала (Коминтерна) в 1943 необходима была новая официальная организация. Новая форма координации не должна была выглядеть как система централизованного управления, подобная Коминтерну. Было решено провести совещание европейских компартий и создать «информационный» орган. 1-е совещание К. состоялось в Шклярской Порембе (Польша) 22—28 сентября 1947. Приглашение было направлено представителям восьми партий — ВКП(б) (см. в ст. Коммунистическая партия Советского Союза ), Французской коммунистической партии (ФКП), Итальянской коммунистической партии (ИКП), Коммунистической партии Югославии , Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), Болгарской коммунистической партии (БКП), Коммунистической партии Венгрии, Румынской коммунистической партии (РКП). Из предварительного списка были исключены Коммунистическая партия Бельгии, Коммунистическая партия Финляндии и Коммунистическая партия Греции . В своем выступлении В. Гомулка от имени принимающей стороны отстаивал линию на мирную интеграцию некоммунистических сил (прежде всего социалистов) в формирующуюся систему восточноевропейской народной демократии. Доклад А. А. Жданова обосновывал раздел мира на два лагеря (см. «Холодная война» ). ИКП и ФКП были обвинены в увлечении «парламентским мирным путем» к социализму, который в сложившейся обстановке не оправдывал себя. Советскую критику решительно поддержали югославские представители М. Джилас и Э. Кардель . Представители ФКП и ИКП Ж. Дюкло и Л. Лонго предпочли признать ошибки. К., таким образом, взял курс на сплочение коммунистического движения вокруг ВКП(б). Для этого необходимо было постоянно согласовывать свои политические решения с центром: фактически — с руководством ВКП(б), формально — с К., состоявшим из представителей центральных комитетов партий-участниц. Это решение было принято 27 сентября 1947. Структуры К. были размещены в Белграде (Югославия). Официальным органом К. являлась газета «За прочный мир, за народную демократию!». В 1948 начался советско-югославский конфликт, которому были посвящены 2-е (19—23 июня 1948) и 3-е (16—19 ноября 1949) совещания К. В июне 1948 структуры К. были переведены в Бухарест (Румыния). 2-е совещание К. приняло решение о создании секретариата К., который заседал дважды в 1948 и 1949. 3-е совещание приняло резолюцию «Компартия Югославии во власти шпионов и убийц» и устав К.

После смерти И. В. Сталина в 1953, нормализации советско-югославских отношений в 1955, а также ХХ съезда КПСС (1956) существование К. стало препятствовать новой советской внешней политике. В апреле 1956 К. был ликвидирован.

Лит.: Адибеков Г. М. Коминформ и послевоенная Европа. М., 1994; Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992; Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе 1944—1948 гг. М., 1993; Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949—1953. Очерки истории. М., 2002; Совещания Комиинформа, 1947, 1948, 1949. Документы и материалы. М., 1998.