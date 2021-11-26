ПАНФЁРОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

ПАНФЁРОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ - русский писатель ХХ века.

Из кре­сть­ян. Учил­ся в Воль­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии, на факультете об­щественных на­ук Са­ра­тов­ско­го университета (1923-1925). С 1925 года жил в Мо­ск­ве . В 1921-1931 годах со­труд­ни­чал в журнале «Крас­ная новь», в 1931-1954 годах и с 1957 года воз­глав­лял журнал «Ок­тябрь».

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1918 году. Ав­тор пьес из жиз­ни де­рев­ни: «Де­ти зем­ли» (1920), «Па­хом» (1923), «Бунт зем­ли» (1926) и другие. Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние - ро­ман о колл­лек­ти­ви­за­ции «Бру­ски» (книга 1-4, 1928-1937) в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма. Те­ме Великой Отечественной вой­ны по­свя­ще­ны по­весть «Свои­ми гла­за­ми» (1941), а так­же три­ло­гия ро­ма­нов «Борь­ба за мир» (книга 1-2, 1945-1947 годов; Государственная премия СССР, 1948 год), «В стра­не по­вер­жен­ных» (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год) и «Боль­шое ис­кус­ст­во» (1954). В цен­тре три­ло­гии «Вол­га-ма­туш­ка ре­ка» (ро­ма­ны: «Удар», 1953 год; «Раз­ду­мье», 1958 год; «Во имя мо­ло­до­го», 1960 год) - жизнь стра­ны в пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: книга ав­то­био­гра­фической про­зы «Род­ное про­шлое» (не окон­че­на; 1956 год); рас­ска­зы, очер­ки , пуб­ли­ци­сти­ка.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1986. Т. 1-6;

Род­ное про­шлое: По­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1989.