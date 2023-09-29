Па́влов, Всеволод Владимирович

Па́влов, Всеволод Владимирович (08[20].01.1898; Бурынь, Путивльский уезд, Курская губ., ныне Сумская обл., Украина — 16.02.1972, Москва) — известный советский искусствовед, египтолог, собиратель глиптики. Из дворянской семьи. В 1929 окончил отделение теории и истории искусств этнологического факультета Московского университета; в 1929–1935 — научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина; в 1935–1960 — его заведующий; с 1944 — доктор искусствоведения, профессор МГУ; с 1962 — заслуженный деятель искусств РСФСР. Преподавал в МГУ искусство Древнего Востока, Юго-­Вост. Азии и Античности. Ввел египетскую коллекцию ГМИИ как базу для изучения египетского искусства; внес вклад в исследование его монументальности и декоративности; первым в отечественной египтологии исследовал мемфисский стиль как ответвление амарнского искусства; включил в контекст культурно-­искусствоведческого анализа греко-­римского искусства не только фаюмские портреты, но и полихромные гипсовые маски и др.

Соч. : Египетская скульптура в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Малая пластика. М., 1949; Скульптурный портрет Древнего Египта. М., 1957, Фаюмский портрет. М., 1965; Египетский портрет I–IV веков. М., 1967.

Лит. : Никулина Н. М. Портрет в обрамлении. М., 2004. О. А. Васильева.