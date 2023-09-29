«Óттепель»

«Óттепель» — условное название, которое закрепилось за периодом 2‑й половины 1950‑х — начала 1960‑х, связанным с реформами Н. С. Хрущева и активизацией культурной жизни. Термин «О.» был первоначально употреблен как название повести советского писателя И. Е. Эренбурга, опубликованной в 1954. Признаки «О.» как расширения свободы литературной критики наметились в культурной жизни уже после смерти И. В. Сталина , но ее политическим началом стал ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), прошедший в феврале 1956. В связи с критикой Сталина в советском обществе стали развиваться различные идейные течения, заметно ослаб конт­роль КПСС над жизнью людей и состоянием умов. Началась ограниченная реабилитация жертв репрессий политических в СССР , стала возможна публикация произведений с осторожной критикой периода 1930–1950‑х. Но люди, которые пытались объяснять репрессии не злым умыслом отдельных руководителей, а политикой КПСС, сами подвергались репрессиям.

В период «О.» продолжалась модернизация советской экономики, расширялись социальные права трудящихся (введение пенсий для горожан, расширение прав колхозников, массовое жилищное строительство и др.). Однако сохранялись и острые социальные противоречия, которые приводили к социальным волнениям (см. Новочеркасская трагедия 1962 ). Началось освоение космоса . Была проведена реформа управления промышленностью (см. Совнархозы ).

Политическая борьба в КПСС (см. «Антипартийная группа» 1957 ) привела к укреплению позиций нового поколения номенклатурных работников, до 1964 сохранявших лояльность Хрущеву.

Были восстановлены автономные республики, произвольно ликвидированные при Сталине, и их жителям (чеченцам, ингушам, калмыкам и др.) было разрешено вернуться в родные места. Но и здесь руководители КПСС были непоследовательны. Так, крымским татарам не вернули их прежние права.

Экономические успехи позволили СССР решать широкие внешнеполитические задачи — сохранять свою сферу влияния (в том числе военным путем, как при подавлении Венгерской революции 1956 ) и расширять «социалистический лагерь». Но в 1963 произошел раскол «социалистического лагеря», связанный с советско-­китайским конфликтом.

Ограниченная свобода и успехи советского общества вызвали энтузиазм интеллигенции, особенно молодежи, которая позднее составила целое поколение общественного движения, известное как « шестидесятники ». В обществе шли споры между сталинистами и антисталинистами, «физиками» (технократами) и «лириками» (гуманитариями). Сторонники различных мнений публиковали статьи в литературных журналах, которые, как и в XIX в., выполняли роль «партий». Консервативные авторы, считавшие «оттепель» вредным отклонением от курса на строительство коммунизма, публиковались преимущественно в журналах «Октябрь» и «Нева». Антисталинские позиции занимали редакции журналов «Юность» и «Новый мир». В 1950‑е выходили фильмы, которые как воспевали коммунистов («Коммунист»), так и высмеивавшие советских руководителей («Карнавальная ночь»).

Участники легальных споров того времени не выходили за рамки коммунистических идей государственного социализма в его более тоталитарной или более демократической модификациях. Попытки даже известных писателей выйти за эти рамки считались недопустимыми. Так, в 1957 Б. Л. Пастернак опубликовал на Западе роман «Доктор Живаго», который описывал события гражданской вой­ны с небольшевистских позиций. За этот роман Пастернаку была в 1958 присуждена Нобелевская премия в области литературы, но в СССР произведение было осуждено как антисоветское, и под давлением властей писатель был вынужден отказаться от премии.

В то же время осуждение Сталина позволяло публиковать произведения, которые показывали коммунистический режим с самой неприглядной стороны. Так, бывший заключенный А. И. Солженицын написал рассказ «Один день Ивана Денисовича», рассказывающий о жизни в сталинских лагерях. Возникли «самиздат», такие общественные течения, как педагоги-­коммунары, дружины охраны природы, движение авторской песни. В 1962–1963 Хрущев выступил с резкой критикой неортодоксальных культурных направлений и инакомыслия деятелей культуры.

Усиление волюнтаризма в политике Хрущева подрывало его авторитет. В этих условиях ближайшее окружение Хрущева решилось отстранить его от власти, что и было сделано на октябрьском пленуме 1964. Страна спокойно встретила снятие Хрущева с поста и завершение «О.».

Ист. : ХХ съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1956; Оттепель. Страницы русской советской литературы. М., 1989–1990; Лакшин В. Я. «Новый мир» во времена Хрущева: дневник и попутное (1953–1964). М., 1991; Хрущев Н. С. Воспоминания. М., 1997; Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002.

Лит. : Вайль П. Л., Генис А. А. 60‑е: мир советского человека. М., 1996; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998; Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 1999; Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». М., 2002; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. А. В. Шубин.