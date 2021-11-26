ОТАРОВ КЕРИМ САРАМУРЗАЕВИЧ

ОТАРОВ КЕРИМ САРАМУРЗАЕВИЧ - балкарский писатель, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1969).

Родился в крестьянской семье. Окончил педагогическое училище в Нальчике (1934); Кабардино-Балкаский государственный унститут (1963). В 1933-1938 и 1943-1944 годах преподавал балкарский язык и литературу. Председатель правления СП Кабардино-Балкарской АССР (1938–41). Участник Великой Отечественной войны (1941-1943 годы; демобилизован по ранению). В период депортации балкарского народа жил на поселении в городе Фрунзе (1944-1956 годы). В 1957-1963 годах главный редактор балкарского литературно-художественного альманаха, затем журнала «Шуёхлукъ» («Дружба»).

Дебютировал как поэт в 1930 году. Творчество Отарова, неразрывно связанное с драматичной судьбой родного народа, отразило влияние балкарского фольклора, творчества К.Б. Мечиева, М.Ю. Лермонтова , С.А. Есенина : поэтич. сборники «Стихи и песни» (1938), «Дороги» (1956, русский перевод 1959), «Родная земля» (1960), «Годы» (1964) и другие. Среди наиболее значительных произведений - поэзия военных лет (цикл «Вдали от тебя», 1941-1942 годы) и периода депортации (цикл «Журавли вернутся», 1943-1969 годы). Поздняя лирика пронизана философскими размышлениями о призвании человека и его ответственности: сборники «Моя утренняя звезда» (1969), «Памятники» (1972) и другие.