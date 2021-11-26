ОРОЗОВ КАРАМОЛДО
ОРОЗОВ КАРАМОЛДО - киргизский традиционный музыкант, комузист, народный артист Киргизской ССР (1935).
Игре на комузе учился у отца, выступал с 15 лет, прославился как комузчи - автор и исполнитель программных пьес (кю). В 1931-1936 годах артист оркестра Государственного музыкально-драматического театра, в 1936-1954 годах - Киргизской филармонии (Фрунзе). 2-я премия Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах в Москве (1939). С 1939 года член Союза композиторов СССР. Один из самых авторитетных киргизских музыкантов; его инструментальные пьесы для комуза стали национальной классикой, нотированы А.В. Затаевичем(опубликованы в сборнике «Киргизские инструментальные пьесы и напевы». М., 1971). Мелодии Орозова использованы в балете «Селькинчек» («Качели») В.А. Власова и В.Г. Фере (1943). В 1958-1960 годах преподавал во Фрунзенском музыкальном училище.
В 1961 году его имя присвоено Государственному оркестру народных инструментов Киргизской филармонии.