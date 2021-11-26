ОГНИВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ОГНИВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский пе­вец (бас), народный артист СССР (1965).

В 1949 году окон­чил Ки­ши­нёв­скую консерваторию (класс В.Г. До­ле­ва). В 1949-1981 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра, де­бю­ти­ро­вал в пар­тии До­си­фея («Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го ). Сре­ди луч­ших пар­тий: Бо­рис Го­ду­нов (од­но­именная опе­ра Му­сорг­ско­го), Ва­ряж­ский гость («Сад­ко» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Дон Ба­зи­лио («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Ге­не­рал («Иг­рок» С.С. Про­кофь­е­ва , 1974). В 1964 году уча­ст­во­вал в пер­вых га­ст­ро­лях Боль­шо­го те­ат­ра в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла». Вы­сту­пал в ка­мер­ном ре­пер­туа­ре. Га­ст­ро­ли­ро­вал. Снял­ся в фильме «Рим­ский-Кор­са­ков» в ро­ли Ф.И. Ша­ля­пи­на (1953, режиссер Г.Л. Ро­шаль), в филь­ме-опе­ре «Але­ко» (по од­но­именной опе­ре С.В. Рах­ма­ни­но­ва ) в за­глав­ной ро­ли (1954).

Государственная премия СССР (1951). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1971, 1976).