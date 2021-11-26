МОЛЛАНЕПЕС КАДЫРБЕРДЫ ОГЛЫ

МОЛЛАНЕПЕС КАДЫРБЕРДЫ ОГЛЫ - туркменский по­эт.

Учил­ся в мед­ре­се Бу­ха­ры и Хи­вы. Был зем­ле­паш­цем, мас­те­ром се­реб­ря­ных дел, учи­те­лем.

Ав­тор ди­ва­на лю­бов­ной ли­ри­ки, ли­рической по­эмы «Я при­шёл», дас­та­на «Зох­ре и Та­хир», на­пи­сан­но­го по мо­ти­вам народных ска­зок о тра­гической судь­бе влюб­лён­ных, пре­сле­дуе­мых жес­то­ким фео­да­лом (од­но­именная опе­ра А.Г. Ша­пош­ни­ко­ва, поставлена в 1941 году) и другие. Ввёл в туркменскую лю­бов­ную ли­ри­ку бы­то­вые и пей­заж­ные мо­ти­вы. Многие сти­хи Молланепес Кадыберды Оглы ста­ли ро­ман­са­ми.

Ру­ко­пи­си К.О. Молланепес не со­хра­ни­лись; его про­из­ве­де­ния дош­ли в ис­пол­не­нии народных ска­зи­те­лей (бах­ши).

Сочинения:

Избр. ли­ри­ка. М., 1941;

Ска­за­ние о Зох­ре и Та­хи­ре. М., 1960;

Ли­ри­ка. Аш., 1963; [Со­чи­не­ния]. М., 2010.