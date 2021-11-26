МЕЗЕНЦЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

МЕЗЕНЦЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ - российский архитектор, член-корреспондент Ака­де­мии строи­тель­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ры СССР.

Окон­чил МАРХИ (1935 год). Воз­вёл мно­го­численные железнодорожные во­кза­лы (в Харь­ко­ве, Смо­лен­ске, Гор­ках Ле­нин­ских и др.; все 1946-1951 годы).

Главные ра­бо­ты соз­дал в Мо­ск­ве. Вы­сот­ное зда­ние у Крас­ных Во­рот (1949-1952 годы, совместно с архитектором А. Н. Душ­ки­ным и ин­же­не­ром В. М. Аб­ра­мо­вым) в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма име­ет яр­ко вы­ра­жен­ное ярус­ное по­строе­ние, в его де­ко­ре ис­поль­зо­ва­ны мо­ти­вы древнерусского зод­че­ст­ва.

В ре­ше­нии зда­ния ГУВД на улице Пет­ров­ка (1952-1959 годы; на мес­те бывших Пет­ров­ских ка­зарм) сле­до­вал тра­ди­ци­ям русской клас­си­ци­стической ар­хи­тек­ту­ры: глу­бо­кий кур­до­нёр, ха­рак­тер­ный для городской усадь­бы, боко­вые кор­пу­са, об­ра­щён­ные к ули­це, с фа­са­да­ми, ук­ра­шен­ны­ми лод­жия­ми с ароч­ны­ми про­ёма­ми и 4-ко­лон­ным пор­ти­ком с фрон­то­ном.

В 1951-1961 годах воз­глав­лял ав­тор­ский кол­лек­тив мас­тер­ской «Мос­про­ек­та», ру­ко­во­дил про­ек­ти­ро­ва­ни­ем и за­строй­кой Юго-Западного района Мо­ск­вы. В 1960 году во­шёл (вме­сте с А. В. Вла­со­вым, И. И. Ло­вей­ко, М. В. По­со­хи­ным) в груп­пу по про­ек­ти­ро­ва­нию Двор­ца Со­ве­тов на Ле­нин­ских го­рах, в 1963 года воз­гла­вил Управ­ле­ние по про­ек­ти­ро­ва­нию Двор­ца Со­ве­тов (с 1964 года Центральный НИИ экс­пе­риментального про­ек­ти­ро­ва­ния зре­лищ­ных и спор­тив­ных со­ору­же­ний; стал его пер­вым ди­рек­то­ром; с 1974 года НИИ но­сит имя Мезенцева).

Сре­ди зна­чительных по­стро­ек это­го пе­рио­да - вы­сот­ное зда­ние про­ект­ных ор­га­ни­за­ций на проспекте Вер­над­ско­го (1963-1973 годы). В 1965-1968 годах раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты за­строй­ки цен­тров Пер­ми, Том­ска, Таш­кен­та. По­след­няя ра­бо­та - Ле­нин­ский ме­мо­ри­ал в Уль­я­нов­ске (1967-1970 годы). Пре­по­да­вал в МАРХИ (с 1935 года, профессор с 1969 года).