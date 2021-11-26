МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ - русский поэт.
Из мещан. Окончил Луганский строительный техникум (1934 год) и Литературный институт имени А. М. Горького (1938 год). В годы Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом. Дебютировал в печати в 1927 году. В 1939 году издал книгу стихов и прозы «Луганчане» (совместно с К. М. Симоновым) о событиях Гражданской войны 1917-1922 годов.
Первый поэтический сборник - «Моя родословная» (1940 год). Во время Великой Отечественной войны писал частушки и стихотворения фельетоны для фронтовых газет. Поэзию Матусовского отличают публицистичность, ярко выраженное сюжетное начало: сборники «Фронт» (1942 год), «Когда шумит Ильмень-озеро» (1944 год), «Слушая Москву» (1948 год), «Улица мира» (1951 год), «Всё, что мне дорого» (1957 год), «Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о её борьбе и её страданиях, о её людях и её камнях» (1968 год); поэмы «Суздальские сказания» (часть 1-3, 1970-1979 годы), «Голоса Равенсбрюка» (1979 год) и др.
Широкую известность Матусовскому принесли песни на музыку известных современных композиторов: «Летите, голуби», «Школьный вальс» (обе 1951 год, на музыку И. О. Дунаевского), «Московские окна» (на музыку Т. Н. Хренникова), «Подмосковные вечера» (обе 1956 год), «Солдат - всегда солдат» (1959 год), «Баллада о солдате» (1961 год, все - на музыку В. П. Соловьёва-Седого), «Вологда» (1966 год, на музыку Б. А. Мокроусова), «На безымянной высоте» (1964 год), «С чего начинается Родина?» (1968 год, обе - на музыку В. Е. Баснера), «Крейсер "Аврора"» (1973 год), «Вместе весело шагать» (1978 год, обе - на музыку В. Я. Шаинского).
Автор текстов песен к кинофильмам «Верные друзья», «Испытание верности», «Неподдающиеся», «Девчата» и многим другим. Среди других сочинений: автобиографическая повесть «Семейный альбом» (1978-1979 годы), сценарии, стихотворения для детей.
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1982. Т. 1–2;
Стихотворения. Песни. М., 1986;
Горечь: Кн. стихотворений. М., 1992;
Такая короткая долгая жизнь: [Стихи и песни]. М., 1995.