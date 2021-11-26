ЛЫНЬКОВ МИХАСЬ
ЛЫНЬКОВ (Лынькоў) МИХАСЬ (Михаил Тихонович) - белорусский писатель, народный писатель БССР (1962), академик АН БССР (1953).
Из семьи железнодорожника. Окончил учительскую семинарию в городе Рогачёв (1917); работал сельским учителем. В 1-ю мировую войну участвовал в партизанском движении; в 1919-1922 годы служил в РККА. В 1933-1941 годы главный редактор журнала «Пламя революции» («Полымя рэвалюцыi»); в годы Великой Отечественной войны редактор газеты «За Советскую Белоруссию» («За Савецкую Беларусь»). В 1943-1946 и 1949-1952 годы директор Института литературы, языка и искусства АН БССР. Печатался с 1919 года; испытал влияние творчества М. А. Шолохова, И. Э. Бабеля, А. А. Фадеева, Л. М. Леонова. Главные темы прозы Лынькова - события революции и Гражданской войны 1917-1922 годов, изменения традиционного уклада жизни: повесть «Последний звериадовец» («Апошнi зьверыядавец», 1930), повесть для детей «Миколка-паровоз» («Мiколка-паравоз», 1937, русский перевод 1955) и др. Богатый документальный материал положен в основу романа о партизанском движении в Белоруссии «Незабываемые дни» («Векапомныя днi», кн. 1-4, 1948-1958, русский перевод кн. 1-2, 1953-1961; Государственная премия БССР, 1968). Награждён орденами Ленина (1949, 1955, 1969).
Сочинения:
Незабываемые дни. М., 1979. Кн. 1–2.
Збор твораў: ў 8 т. Мiнск, 1981–1985.