ЛЫНЬКОВ МИХАСЬ

ЛЫНЬКОВ (Лынькоў) МИХАСЬ (Ми­ха­ил Ти­хо­но­вич) - бе­ло­русский пи­са­тель, народный пи­са­тель БССР (1962), академик АН БССР (1953).

Из се­мьи же­лез­но­до­рож­ни­ка. Окон­чил учи­тель­скую се­ми­на­рию в городе Ро­га­чёв (1917); ра­бо­тал сель­ским учи­те­лем. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну уча­ст­во­вал в пар­ти­зан­ском дви­же­нии ; в 1919-1922 годы слу­жил в РККА. В 1933-1941 годы главный редактор журнала «Пла­мя ре­во­лю­ции» («По­лы­мя рэ­валюцыi»); в го­ды Великой Отечественной вой­ны редактор газеты «За Со­вет­скую Бе­ло­рус­сию» («За Са­вец­кую Бе­ла­русь»). В 1943-1946 и 1949-1952 годы ди­рек­тор Института ли­те­ра­ту­ры, язы­ка и ис­кус­ст­ва АН БССР. Пе­ча­тал­ся с 1919 года; ис­пы­тал влия­ние твор­че­ст­ва М. А. Шо­ло­хо­ва, И. Э. Ба­бе­ля, А. А. Фа­дее­ва , Л. М. Ле­о­но­ва. Главные те­мы про­зы Лынькова - со­бы­тия ре­во­лю­ции и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, из­ме­не­ния тра­диционного ук­ла­да жиз­ни: по­весть «По­след­ний зве­риа­до­вец» («Апо­шнi зьве­рыя­да­вец», 1930), по­весть для де­тей «Ми­кол­ка-па­ро­воз» («Мiкол­ка-па­ра­воз», 1937, русский перевод 1955) и др. Бо­га­тый до­ку­мен­таль­ный ма­те­ри­ал по­ло­жен в ос­но­ву ро­ма­на о пар­ти­зан­ском дви­же­нии в Бе­ло­рус­сии «Не­за­бывае­мые дни» («Ве­ка­пом­ныя днi», кн. 1-4, 1948-1958, русский перевод кн. 1-2, 1953-1961; Государственная премия БССР, 1968). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1949, 1955, 1969).

Сочинения:

Не­за­бы­вае­мые дни. М., 1979. Кн. 1–2.

Збор твораў: ў 8 т. Мiнск, 1981–1985.