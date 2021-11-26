КУЛИЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ
КУЛИЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ - балкарский писатель, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР.
Родился в бедной крестьянской семье. С детства прославился как «маленький ашуг» - певец- исполнитель народных обрядовых песен на горских праздниках. Учился в ГИТИСе и одновременно в Литературном институте имени М. Горького в Москве (1935-1940 годы).
Участник Великой Отечественной войны, сотрудничал во фронтовых газетах, был ранен; в 1944 году выслан на поселение в город Фрунзе (ныне Бишкек) в связи с депортацией балкар. Работал в газете «Советская Киргизия». Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институтете имени М. Горького (1960 год).
Печататься начал в 1932 году. Первый сборник стихов - «Привет, утро!» (1940 год). Уже в ранних стихах проявил себя как тонкий лирик (цикл «Мои соседи», 1939-1945 годы, опубликован в 1957 году). События национальной истории воссозданы в поэтическом цикле «Песни ущелий» (1947-1951 годы), романе «Была зима» (1987 год) и других. Автор поэтических сборников «Раненый камень» (1964 год), «Книга земли» (1972 год), «Вечер» (1974 год), «Краса зелёная» (1980 год) и других; повестей, рассказов, эссе.
Творчество Кулиева оказало заметное влияние на развитие балкарской поэзии.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 томах Нальчик, 1981-1982 годы (на балкарском языке);
Жить!: Лирика разных лет. Москва, 1986 год;
Поэт всегда с людьми: Статьи, эссе. Москва, 1986 год;
Собрание сочинений: В 3 томах Москва, 1987 год;
Пока поется песня бытия: [Стихи и поэмы]. Нальчик, 1993 год.