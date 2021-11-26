КОВЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

КОВЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА - российская ак­три­са, народная артистка СССР (1988 год).

Же­на В.А. Мед­ве­де­ва. В 1945 году окон­чи­ла Ле­нинградский те­ат­раль­ный институт (пе­да­гог Л.Ф. Ма­карь­ев). С 1946 года в Ле­нинградском те­ат­ре дра­мы имени А.С. Пуш­ки­на. Ост­ро­ха­рак­тер­ная ак­три­са, Ковель во­пло­ща­ла жи­вые, соч­ные об­ра­зы ге­ро­инь внеш­не не­при­тя­за­тель­ных, но при­вле­каю­щих жиз­не­лю­би­ем, ве­сё­лым нра­вом: Зой­ка То­ло­кон­це­ва («Го­ды стран­ст­вий» А.Н. Ар­бу­зо­ва), Нас­тя («На дне» М. Горь­ко­го ), Вар­ва­ра («Гро­за» А.Н. Ост­ров­ско­го), Кла­ра («Со­нет Пет­рар­ки» Н.Ф. По­го­ди­на), Мур­ка («На ди­ком бре­ге» по Б.Н. По­ле­во­му) и др.

С 1966 года в БДТ, где ак­тёр­ская ин­ди­ви­дуаль­ность Ковель, вы­сту­пав­шей в са­мых раз­но­пла­но­вых ро­лях, об­ре­ла мас­штаб и глу­би­ну. Её ра­бо­ты об­на­ру­жи­ва­ли мет­кость жиз­нен­ных на­блю­де­ний, дос­то­вер­ность и не­ожи­дан­ность сце­нического ри­сун­ка, сме­лые со­еди­не­ния пси­хо­ло­гиз­ма с экс­цен­три­кой и гро­те­ском: Эс­тер («Це­на» А. Мил­ле­ра), По­шлёп­ки­на («Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля ), Ка­ба­то («Ха­ну­ма» А.А. Ца­га­ре­ли), Ан­на Ва­силь­ев­на («Про­шлым ле­том в Чу­лим­ске» А.В. Вам­пи­ло­ва), Мань­ка («Три меш­ка сор­ной пше­ни­цы» по В.Ф. Тен­д­ря­ко­ву), Бе­ат­рис («Влия­ние гам­ма-лу­чей на блед­но-жёл­тые но­гот­ки» П. Зин­де­ла), Ве­ра Сер­ге­ев­на («Энер­гич­ные лю­ди» по В.М. Шук­ши­ну), Вя­зо­пу­ри­ха («Ис­то­рия ло­ша­ди» М.Г. Ро­зов­ско­го и Ю.Е. Ря­шен­це­ва по «Хол­сто­меру» Л.Н. Тол­сто­го), Бран­дах­лы­сто­ва («Смерть Та­рел­ки­на» по А.В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­ну), Ма­не­фа («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты» Ост­ров­ско­го), Ма­рья («Иван» А. Куд­ряв­це­ва), Клер Ца­ха­не­сян («Ви­зит ста­рой да­мы» Ф. Дюр­рен­мат­та), Кар­ме­ла («При­зра­ки» Э. де Фи­лип­по), Ге­не­раль­ша («Фо­ма» по по­вес­ти Ф.М. Дос­то­ев­ско­го «Се­ло Сте­пан­чи­ко­во и его оби­та­те­ли»), Эда («Butterfly, butterfly» А. Ни­ко­лаи; Пе­тербургский те­атр са­ти­ры).

Сни­ма­лась в филь­мах: «Зе­лёная ка­ре­та», «Про­шу сло­ва», «Три­ж­ды о люб­ви», «Рус­ская сим­фо­ния» и др.; те­ле­филь­мах «Ве­сё­лое сно­ви­де­ние, или Смех и слё­зы», «Со­ба­чье серд­це».

Иллюстрации:

В.П. Ко­вель в те­ле­филь­ме «Со­ба­чье серд­це». 1988. Архив БРЭ.