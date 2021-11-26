КОРЗУХИНА ГАЛИ ФЁДОРОВНА

КОРЗУХИНА ГАЛИ ФЁДОРОВНА - российский археолог.

Внуч­ка А.И. Кор­зу­хи­на .

В 1926 году окон­чи­ла факультет язы­ка и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры ЛГУ.

В 1927-1930 годы спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась по ис­то­рии древне-русской ар­хи­тек­ту­ры в ас­пи­ран­ту­ре Государственной ака­демии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. В 1935-1938 годы стар­ший на­учный со­труд­ник, хра­ни­тель фон­да при­клад­но­го искусства Рус­ско­го му­зея, в 1938-1941 годы на­учный со­труд­ник Ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры ин­сти­ту­та, при­ко­ман­ди­ро­ван­ный к Институту ар­хео­ло­гии АН УССР, уча­ст­во­ва­ла в рас­коп­ках древ­не­го Кие­ва.

В 1945 году за­щи­ти­ла кан­ди­дат­скую диссертацию «Рус­ские кла­ды IX-XIII веков», ко­то­рая лег­ла в ос­но­ву фун­даментальной мо­но­гра­фии, из­дан­ной в 1954 году. В 1945-1972 годы ра­бо­та­ла в Институте ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, где за­ве­до­ва­ла Ру­ко­пис­ным ар­хи­вом (1964-1967 годы), ру­ко­во­ди­ла То­ро­пец­кой экс­пе­ди­ци­ей (1960-1961 годы), от­ря­дом Ста­ро­ла­дож­ской эк­с­пе­ди­ции (1968 год).

по ис­то­рии средне-векевого ху­дожественного ре­мес­ла и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры Древ­ней Ру­си. Соз­да­ла фун­даментальные ка­та­ло­ги пред­ме­тов кру­га вос­точ­но­ев­ро­пей­ских вы­ем­ча­тых эма­лей, па­мят­ни­ков ху­дожественного ре­мес­ла По­днеп­ро­вья V-VIII веков с кор­пу­сом ана­ло­гий, древне-русских юве­лир­ных из­де­лий и про­из­ве­де­ний куль­то­вой ме­тал­ло­пла­сти­ки. Ряд этих ве­щей был ут­ра­чен во вре­мя Великой Отечественной вой­ны , и эти под­бор­ки при­об­ре­ли ста­тус пер­во­ис­точ­ни­ка (хра­нят­ся в Ру­ко­пис­ном ар­хи­ве Института ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры РАН).

Од­ной из пер­вых вы­сту­пи­ла про­тив тео­рий ав­то­хто­низ­ма в во­про­се о про­ис­хож­де­нии славянской куль­ту­ры Среднего По­днеп­ро­вья, счи­тая, что сме­на сти­лей в ху­дожественном ре­мес­ле I тысячилетия обу­слов­ле­на пре­ры­ви­сто­стью ис­то­рического раз­ви­тия и сме­ной эт­нических групп, в т. ч. ко­че­вых.

Вне­сла важ­ный вклад в ис­сле­до­ва­ние по ве­ще­ст­вен­ным ис­точ­ни­кам про­ник­но­ве­ния скан­ди­на­вов на тер­ри­то­рию Восточной Ев­ро­пы и их ро­ли в об­ра­зо­ва­нии Древне-русского государства. Ос­но­во­по­ла­гаю­щие тру­ды в об­лас­ти изу­че­ния тех­ни­ки и ор­га­ни­за­ции юве­лир­но­го де­ла, кос­то­рез­но­го ре­мес­ла, ве­ще­вых кла­дов, игр, эпи­гра­фических па­мят­ни­ков, пред­ме­тов куль­то­вой ме­тал­ло­пла­сти­ки Древ­ней Ру­си.

На ос­но­ве под­хо­дов, ха­рак­тер­ных для ра­бо­ты Г.Ф. Корзухиной, сло­жи­лись пе­тербургская и ряд других отечественных школ ар­хео­ло­гического ис­точ­ни­ко­ве­де­ния.

Сочинения:

К ис­то­рии Сред­не­го По­днеп­ро­вья в се­ре­ди­не I тыс. н. э. // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1955. Т. 22;

Пред­ме­ты убо­ра с вы­ем­ча­ты­ми эма­ля­ми V - пер­вой по­ло­ви­ны VI в. н. э. в Сред­нем По­днеп­ро­вье. Л., 1978;

Кла­ды и слу­чай­ные на­ход­ки ве­щей кру­га «древ­но­стей ан­тов» в Сред­нем По­днеп­ро­вье. Ка­та­лог па­мят­ни­ков // Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и эт­но­гра­фии Тав­ри­ки. Сим­фе­ро­поль, 1996. Вып. 5