КАЗАКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

КАЗАКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - русский прозаик .

Из ра­бо­чей се­мьи. Окон­чил Музыкальное училище имени Гне­си­ных (1951 год) и Литературный институт имени М. Горь­ко­го (1958 год) в Мо­ск­ве. На­чал пе­ча­тать­ся в 1952 году. Мас­тер ма­лых про­за­ических форм (рас­сказ, очерк, эс­се), Казаков тя­го­тел к тра­ди­ци­ям русской клас­си­ки, пре­ж­де все­го И. А. Бу­ни­на. Казакова от­ли­ча­ет уме­ние в сжа­той, ла­ко­нич­ной ма­не­ре рас­крыть всю пси­хо­ло­гическую слож­ность взаи­мо­от­но­ше­ний ге­ро­ев.

Дей­ст­вие его рас­ска­зов обыч­но раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в де­рев­не, про­вин­ции, на при­ро­де (са­мое из­вест­ное ис­клю­че­ние - «мо­с­ков­ский» рас­сказ «Го­лу­бое и зе­лё­ное», 1956 год); многие про­из­ве­де­ния на­вея­ны впе­чат­ле­ния­ми от пу­те­ше­ст­вий по Русскому Се­ве­ру: рас­ска­зы «По­мор­ка» (1957 год), «Мань­ка» (1958 год), «Не­стор и Кир» (1961 год), цикл очер­ков «Се­вер­ный днев­ник» (1961-1973 годы). При­ро­да опи­сы­ва­ет­ся Казаковым в ли­ри­че­ских, но не­ред­ко и в тре­вож­но-дра­ма­тическом то­нах; бли­же все­го к тай­не при­ро­ды ока­зы­ва­ют­ся ма­лень­кие де­ти (рас­ска­зы «Ни­киш­ки­ны тай­ны», 1957 год; «Све­чеч­ка», 1974 год; «Во сне ты горь­ко пла­кал», 1977 год) или оди­но­кие, от­верг­ну­тые об­ще­ст­вом лю­ди (рас­сказ «Тра­ли-ва­ли», 1959 год).

Ав­тор сборников «На по­лу­стан­ке» (1959 год), «По до­ро­ге» (1961 год), «Двое в де­каб­ре» (1966 год), «Осень в ду­бо­вых ле­сах» (1969 год) и др.; вос­по­ми­на­ний о К. Г. Пау­стов­ском «По­едем­те в Лоп­шень­гу» (1977 год); рас­ска­зов и очер­ков о пи­са­те­лях: М. Ю. Лер­мон­то­ве («Звон бре­ге­та», 1959 год), Т. Выл­ке («И ро­дил­ся я на Но­вой Зем­ле», 1973 год); сце­на­рия фильма «Ве­ли­кий са­мо­ед» (1981 год). Творческое кре­до Казакова из­ло­же­но в «ли­те­ра­тур­ных за­мет­ках» «О му­же­ст­ве пи­са­те­ля» (1966 год), «Не до­воль­но ли?» (1967 год) и др. Жиз­ни Казакова по­свя­щён фильм «По­слу­шай, не идёт ли дождь» (1999 год, режиссер А. С. Кор­дон).