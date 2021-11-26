ИВАНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
ИВАНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ - российский дирижёр.
В 1937 году окончил Московскую консерваторию по классу Л. М. Гинзбурга. В 1935-1937 годах дирижёр оркестра ЦТКА, в 1939-1941 годах - Оперного театра имени К. С. Станиславского, в 1941-1946 годах - Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. 3-я премия Всесоюзного конкурса дирижёров в Москве (1938 год). В 1938-1939 годах дирижёр, в 1946-1965 годах главный дирижёр Государственного симфонического оркестра СССР, с которым впервые в истории оркестра гастролировал за рубежом. Выступал с зарубежными оркестрами. Центральное место в репертуаре занимали сочинения русских композиторов XIX-XX веков - А. П. Бородина, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и др. Автор симфонии, концерта для контрабаса с оркестром и др. музыкальных произведений, книги «Волшебство музыки» (1983 год).