ГУСЕЙНОВ ИСА МУСТАФА ОГЛЫ

ГУСЕЙНОВ ИСА МУСТАФА ОГЛЫ - азербайджанский писатель, сценарист.

Окон­чил Литературный институт имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1952).

Литературный де­бют - очерк «Там, где по­ёт ана­диль» (1949). Ав­тор по­вес­тей «На­ши де­вуш­ки» (1953), «Ут­рен­няя звез­да» (1953, русский перевод 1958), «Те­ле­грам­ма» (1963, русский перевод 1965), «Звук сви­ре­ли», «Саз» (обе 1965, русский перевод 1968), ро­ма­нов «Пла­мен­ное серд­це» (книги 1-2, 1957-1958 годы, в русский перевод - «Са­мед Амир­ли», 1959), «Свои и чу­жие» (1962), в ко­то­рых изо­бра­же­ны ост­рые со­ци­аль­ные кол­ли­зии, «Суд­ный день» (1979, русский перевод 1981) - о тра­гической жиз­ни средневекового по­эта На­си­ми, «Иде­ал» (1985), в ко­то­ром от­ра­зи­лись раз­ду­мья пи­са­те­ля о судь­бах литературы в современном ми­ре.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ки­но­сце­на­рии к филь­мам « 26 ба­кин­ских ко­мис­са­ров » (1966), «Звёз­ды не гас­нут» (1971) - о вид­ном государственном и об­щественном дея­те­ле Н. На­ри­ма­но­ве, «Звук сви­ре­ли» (1975) - о жиз­ни азербайджанской де­рев­ни в го­ды вой­ны, «Ни­за­ми» (1982).