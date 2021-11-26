ГУСЕЙНОВ ИСА МУСТАФА ОГЛЫ
ГУСЕЙНОВ ИСА МУСТАФА ОГЛЫ - азербайджанский писатель, сценарист.
Окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве (1952).
Литературный дебют - очерк «Там, где поёт анадиль» (1949). Автор повестей «Наши девушки» (1953), «Утренняя звезда» (1953, русский перевод 1958), «Телеграмма» (1963, русский перевод 1965), «Звук свирели», «Саз» (обе 1965, русский перевод 1968), романов «Пламенное сердце» (книги 1-2, 1957-1958 годы, в русский перевод - «Самед Амирли», 1959), «Свои и чужие» (1962), в которых изображены острые социальные коллизии, «Судный день» (1979, русский перевод 1981) - о трагической жизни средневекового поэта Насими, «Идеал» (1985), в котором отразились раздумья писателя о судьбах литературы в современном мире.
Среди других произведений - киносценарии к фильмам «26 бакинских комиссаров» (1966), «Звёзды не гаснут» (1971) - о видном государственном и общественном деятеле Н. Нариманове, «Звук свирели» (1975) - о жизни азербайджанской деревни в годы войны, «Низами» (1982).