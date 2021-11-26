ГРЕКУ (Grecu) Михаил Григорьевич

Молдавский жи­во­пи­сец , народный художник Молдавской ССР (1986).

Учил­ся в АХ в Бу­ха­ре­сте (1937–40) у Э. Сто­ене­ску и Ф. Ши­ра­то, позд­нее – в Рес­пуб­ли­кан­ском ху­дож. уч-ще в Ки­ши­нё­ве (1945–47). Луч­шие ра­бо­ты Г. от­ме­че­ны яр­кой кра­соч­но­стью, де­ко­ра­тив­но­стью и вы­да­ют влия­ние франц. постим­прес­сио­низ­ма . Ав­тор кар­тин на ис­то­рические те­мы («Та­тар­бу­нар­ское вос­ста­ние», 1956–57), жан­ро­вых ра­бот («Ма­те­рин­ст­во», 1943; «Про­во­ды», 1965; трип­тих «Ис­то­рия од­ной жиз­ни», 1966), порт­ре­тов, пей­за­жей (цик­лы «Бал­чик», 1936–37, «Ки­ши­нёв стро­ит­ся», 1960-е гг., «До­ма мое­го дет­ст­ва» и др.) и на­тюр­мор­тов, ино­гда сти­ли­зо­ван­ных под при­ми­тив (все – в Ху­дож. му­зее Мол­да­вии, Ки­ши­нёв). Гос. пр. СССР (1990). Муж ке­ра­ми­ста Эс­фи­ри Львов­ны Гре­ку (1921–92), отец мас­те­ра при­клад­но­го иск-ва Та­ма­ры Гре­ку-Пей­че­вой (р. 1943).