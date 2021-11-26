ГОЛОВКИНА Софья Николаевна

Русская ведущая солистка балета, педагог, балетмейстер.

В 1933 г. Головкина окончила Московское хореографическое училище (далее МХУ) по классу педагога А.И. Чекрыгина и в том же году была принята в труппу Большого театра. Вся ее жизнь – это большой и целеустремленный творческий путь.

В 1930-е гг. в балетном театре формировались творческие принципы, рожденные новым временем, по-новому осмысливалось и классическое наследие. Головина активно участвовала в становлении современного репертуара театра, исполняя ведущие партии в постановках крупнейших балетмейстеров – Ф.В. Лопухова, В.И. Вайнонена, Р.В. Захарова. Одновременно значительное внимание уделялось и совершенствованию техники классического танца, сохранению и развитию его академических основ.

Оптимистичный, жизнерадостный характер дарования артистки был созвучен бурному, стремительному ритму пятилеток. И в этом ритме жила и работала юная Софья Головкина, принимавшая самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых общественными организациями театра.

В годы Великой Отечественной войны Головкина была среди тех, кто оставался в Москве и выступал в спектаклях на сцене филиала Большого театра, в многочисленных шефских концертах. В свободное от спектаклей и репетиций время она, как и все, работала на оборонных рубежах Москвы, гасила на крышах домов зажигательные бомбы, дежурила в госпиталях, отдавала свою кровь раненым. Головкина выступала перед главами правительств на Тегеранской конференции (1943 г.), перед солдатами, освобождавшими страны восточной Европы, перед ранеными в госпиталях.

За 27 лет работы на сцене Большого театра Головкина исполнила почти весь классический репертуар, участвовала в новых постановках, из которых многие вошли в историю советского балетного театра. Одетта-Одилия в «Лебедином озере» П.И. Чайковского, Принцесса Аврора в «Спящей красавице» П.И. Чайковского, Китри в «Дон Кихоте» Л. Минкуса, Светлана в одноименном балете Д.Л. Клебанова, Диана Мирель в «Пламени Парижа» Б.В. Асафьева, Тао Хоа в «Красном маке» Р.М. Глиера, Параша и Царица бала в «Медном всаднике» Р.М. Глиера, Раймонда в одноименном балете А.К. Глазунова и многие другие роли получили в исполнении балерины Головкиной яркое, неординарное воплощение. Ее танцевальное искусство отличалось жизнерадостностью, мажорностью, отточенной техникой. Балерине с такой индивидуальностью были близки и героические, и комедийные партии. С годами, с накоплением жизненного и сценического опыта росло актерское мастерство. Танцевальные образы, созданные балериной в пору творческой зрелости, отличались правдивостью характеров, гармоничным единством виртуозности и артистизма.

Как художник, тонко чувствующий наше время, идущий в ногу с жизнью, всем сердцем откликающийся на ее требования, как балерина, имеющая огромный исполнительский опыт и знания в области классического танца, Софья Николаевна Головкина после завершения сценической деятельности всецело посвятила себя педагогической работе. С 1960 г. она — директор МХУ и преподаватель классического танца. Под ее руководством разработаны новые программы по специальным дисциплинам, организованы двухгодичные курсы для педагогов страны, училище получило звание «академическое», стало методическим центром страны по хореографическому образованию. На его базе были созданы методические фильмы и пособия по классическому, народно-сценическому и русскому народному танцам. В школе ежегодно проводились консультации для педагогов хореографических училищ страны и зарубежных балетных школ. Каждые четыре года проходили смотры хореографических училищ: здесь решались различные проблемы по вопросам хореографического образования в стране. Итогом смотров были гала-концерты на сцене Большого театра, в которых участвовали ученики 21 хореографического училища России.

Софья Николаевна была организатором и руководителем гастрольных поездок воспитанников училища с творческими отчетами в различных городах страны. Эти концертные программы тепло принимали зрители Севастополя, Ижевска, Омска, Ленинграда, Владивостока, Сахалина. Искусству юных артистов рукоплескали в театрах Англии, Италии, Испании, Финляндии, Франции, США, Греции, Бельгии, Японии, Израиля, Германии, ЮАР, Намибии.

По инициативе Головкиной и при ее непосредственном участии училищем был возобновлен ряд классических спектаклей и номеров, созданы концертные миниатюры на современную тему, к постановке которых привлекли молодых балетмейстеров. Успешно осуществлялось сотрудничество МАХУ с Большим театром.

Не только в Москве, в России, но и во всем мире Софья Николаевна Головкина известна как крупный педагог и теоретик классического танца, она воспитала плеяду выдающихся танцовщиц. Своим ученицам она передавала лучшие исполнительские традиции балетного театра, дарила свой опыт и сердце, обучая прекрасному искусству классического танца. Ее ученицы прославили русский балет во всем мире. Это Наталия Бессмертнова, Нина Сорокина, Марина Леонова, Алла Михальченко, Галина Степаненко, Надежда Грачева, Анна Антоничева, Мария Аллаш, Мария Александрова, Нина Капцова, Светлана Романова, Полина Семионова и др. Все они отмечены высокими наградами Родины, являются лауреатами Международных конкурсов артистов балета. Их искусство, их плодотворная работа в области балетной педагогики – результат благородного труда С.Н. Головкиной.

В 1967 г., благодаря энергии Софьи Николаевны, состоялось открытие великолепного нового здания Московского академического хореографического училища в одном из красивейших районов Москвы, на 2-й Фрунзенской улице.

Многолетний, кропотливый и самоотверженный труд Головкиной по привлечению к преподаванию в школе известных мастеров, талантливых выпускников ГИТИСа позволил к концу 1980-х гг. создать в училище интересный творческий коллектив педагогов. Московское училище приобретает мировую известность.

В 1987 г. по инициативе Головкиной на базе МАХУ открыли Московский государственный хореографический институт. Его цель – дать высшее образование танцовщикам. В 1995 г. институт и хореографическое училище были объединены в единый комплекс – Московскую государственную академию хореографии (МГАХ). Здесь артисты балета могли получить специальности педагога-хореографа, балетмейстера и исполнителя высшей категории, а также началась подготовка концертмейстеров балета.

Будучи сама уже большим педагогом, заслуженным мастером, Софья Николаевна изучала стиль и технику французского, датского, английского балета, использовала всё самое лучшее, что в них есть, на своих уроках и репетициях, при этом всегда оставалась верной традициям русского балета.

В 1995 г. Головкину избрали действительным членом Академии гуманитарных наук. В 1998 г. Ассоциация хореографов России присвоила ей звание «Легендарная». В 2000 г. она была награждена призом «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Мэтр танца».

В 2002 г. Головкина подготовила последний – 14-й выпуск своих учениц.

Человек-легенда, человек-эпоха, Софья Николаевна служила своему делу до последней минуты жизни.

Иллюстрации:

С.М. Головкина. Фото;

С.М. Головкина в репетиционном классе. Фото.