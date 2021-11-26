ГИЛЕЛЬС ЭМИЛЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
ГИЛЕЛЬС ЭМИЛЬ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский пианист, народный артист СССР (1954), Герой Социалистический Труда (1976).
В 1935 году окончил Одесскую консерваторию по классу Б.М. Рейнгбальд, в 1938 году - Школу высшего исполнительского мастерства при Московской консерватории по классу Г.Г. Нейгауза. Получив 1-ю премию первого Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве (1933), начал активно концертировать в СССР. Став лауреатом международных конкурсов пианистов в Вене (1936, 2-я премия) и Брюсселе (конкурс имени Э. Изаи, 1938, 1-я премия), гастролировал за рубежом, особенно много с 1945 года. Выступал как солист и ансамблист до 1985 года, играл с Квартетом имени Бетховена, с Амадеус-квартетом, в трио с Л.Б. Коганом и М.Л. Ростроповичем, с Д.М. Цыгановым и С.П. Ширинским и др. Достиг всемирной известности. В репертуаре Гилельса была музыка от Д. Скарлатти и И.С. Баха до С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и И.Ф. Стравинского, предпочтение он отдавал Баху, В.А. Моцарту, Л. ван Бетховену, П.И. Чайковскому, С.В. Рахманинову. С 1938 года преподавал в Московской консерватории (профессор с 1952 года). Среди его учеников: В.П. Афанасьев, И.М. Жуков, М.В. Мдивани, И.М. Смородинова.
Государственная премия СССР (1946), Ленинская премия (1962). Награждён 3 орденами Ленина.
Дочь Э.Г. Гилельса, Елена Эмильевна (1948-1996 годы), пианистка, заслуженная артистка РСФСР (1991). С 1974 года солистка Московской филармонии. В 1967-1995 годах гастролировала во многих странах самостоятельно и с отцом, преподавала камерный ансамбль в Московской консерватории (с 1993 года).