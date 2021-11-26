ГИЛЕЛЬС ЭМИЛЬ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГИЛЕЛЬС ЭМИЛЬ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский пианист, народный артист СССР (1954), Ге­рой Социалистический Тру­да (1976).

В 1935 году окон­чил Одес­скую консерваторию по клас­су Б.М. Рейн­гбальд, в 1938 году - Шко­лу выс­ше­го ис­пол­ни­тель­ско­го мас­тер­ст­ва при Московской консерватории по клас­су Г.Г. Ней­гау­за. По­лу­чив 1-ю премию пер­во­го Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей в Мо­ск­ве (1933), на­чал ак­тив­но кон­цер­ти­ро­вать в СССР. Став лау­реа­том ме­ж­ду­народных кон­кур­сов пиа­ни­стов в Ве­не (1936, 2-я премия) и Брюс­се­ле (кон­курс име­ни Э. Изаи, 1938, 1-я премия), га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом, осо­бен­но мно­го с 1945 года. Вы­сту­пал как со­лист и ан­самб­лист до 1985 года, иг­рал с Квар­тетом имени Бет­хо­ве­на, с Ама­де­ус-квар­те­том, в трио с Л.Б. Ко­га­ном и М.Л. Рос­тро­по­ви­чем, с Д.М. Цы­га­новым и С.П. Ши­рин­ским и др. Дос­тиг все­мир­ной из­вест­нос­ти. В ре­пер­туаре Гилельса бы­ла му­зы­ка от Д. Скар­лат­ти и И.С. Ба­ха до С.С. Про­кофь­е­ва , Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча и И.Ф. Стра­вин­ского, пред­поч­те­ние он от­да­вал Ба­ху, В.А. Мо­цар­ту, Л. ван Бет­хо­ве­ну, П.И. Чай­ков­ско­му, С.В. Рах­ма­ни­но­ву . С 1938 года пре­по­да­вал в Московской консерватории (профессор с 1952 года). Сре­ди его уче­ни­ков: В.П. Афа­нась­ев, И.М. Жу­ков, М.В. Мди­ва­ни, И.М. Смо­ро­ди­но­ва.

Государственная премия СССР (1946), Ле­нин­ская премия (1962). На­граж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Дочь Э.Г. Ги­лель­са, Еле­на Эмиль­ев­на (1948-1996 годы), пиа­ни­ст­ка, заслуженная артистка РСФСР (1991). С 1974 года со­ли­ст­ка Московской фи­лар­мо­нии. В 1967-1995 годах га­ст­ро­ли­ро­ва­ла во многих стра­нах са­мо­стоя­тель­но и с от­цом, пре­по­да­ва­ла ка­мер­ный ан­самбль в Московской конс ерватории (с 1993 года).