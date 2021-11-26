ГАЛЫНИН ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ

ГАЛЫНИН ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ - российский композитор.

В 1950 году окон­чил Московскую консерваторию (учил­ся у Н.Я. Мяс­ков­ско­го, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча ). Боль­шая часть про­из­ве­де­ний Галынина на­пи­са­на в го­ды уче­ни­че­ст­ва, в том числе му­зы­ка к ко­ме­дии Дж. Флет­че­ра «Ук­ро­ще­ние ук­ро­ти­те­ля» (шла во Фрон­то­вом те­ат­ре Все­российского те­ат­раль­но­го общества), 1-й кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1946 год), 1-й струн­ный квар­тет (1947 год), а так­же его луч­шие со­чи­не­ния - ора­тория «Де­вуш­ка и смерть» (по сказ­ке М. Горь­ко­го , сочинение 1950 года; ин­ст­ру­мен­тов­ка Ю.А. Фор­ту­на­то­ва, 1963 год) и «Эпи­че­ская по­эма на рус­ские те­мы» для ор­ке­ст­ра (1950 год). Для сти­ля Галынина, тес­но свя­зан­но­го с тра­ди­ция­ми русской клас­сической и современной (влия­ние С.С. Про­кофь­е­ва ) му­зы­ки, ха­рак­тер­ны ве­ду­щая роль ме­ло­дичного на­ча­ла, рит­мичная энер­гия. По­след­ние 15 лет жиз­ни Галынин ма­ло со­чи­нял из-за бо­лез­ни; за это вре­мя на­пи­са­ны 2-й струн­ный квар­тет (1956 год), Ария для скрип­ки и струн­но­го ор­ке­ст­ра (1963 год), Триа­да фортепианных со­нат (созданы в раз­ные го­ды, объ­е­ди­не­ны в цикл в 1963 году), Concerto grosso для фортепиано (1964 год). Государственная премия СССР (1951 год), Государственная премия РСФСР (1968 год, посмертно).

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