ЕВСТИГНЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕВСТИГНЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский актёр, народный артист СССР (1983).

В 1951 году окон­чил Горь­ков­ское те­ат­раль­ное училище (c 2003 года Ни­же­го­род­ское те­ат­раль­ное училище имени Е.А. Ев­стиг­нее­ва). В 1951-1954 годах во Вла­ди­мир­ском об­ла­ст­ном те­ат­ре дра­мы имени А.В. Лу­на­чар­ско­го (Шван­дя – «Лю­бовь Яро­вая» К.А. Тре­нё­ва, Мер­ку­цио – «Ро­мео и Джуль­ет­та» У. Шек­спи­ра). В 1956 году окон­чил Шко­лу-сту­дию МХАТ (курс П.В. Мас­саль­ско­го) и был при­нят в труп­пу те­ат­ра. В том же го­ду один из ос­но­ва­те­лей «Сту­дии мо­ло­дых ак­тё­ров» (с 1957 года те­атр-сту­дия «Со­вре­мен­ник», с 1965 года те­атр «Со­вре­мен­ник»), где ра­бо­тал до 1970 года: Чер­нов («Веч­но жи­вые» В.С. Ро­зо­ва), Ко­роль («Го­лый ко­роль» Е.Л. Швар­ца), Ку­ро­пе­ев-Му­ро­ве­ев («На­зна­че­ние» А.М. Во­ло­ди­на), Ана­то­лий Ва­силь­е­вич Лу­на­чар­ский («Боль­ше­ви­ки» М.Ф. Шат­ро­ва), Са­тин («На дне» М. Горь­ко­го ), Дорн («Чай­ка» А.П. Че­хо­ва); по­ста­вил спек­такль «Третье же­ла­ние» В. Бла­же­ка (1960). В 1971-1988 ак­тёр МХАТа (по­сле раз­де­ле­ния те­ат­ра - в труп­пе под руководством О.Н. Еф­ре­мо­ва): Со­бо­лев­ский («Мед­ная ба­буш­ка» Л.Г. Зо­ри­на), Пётр Хро­мов («Ста­ле­ва­ры» Г.К. Бо­ка­ре­ва), Иван Ада­мыч («Ста­рый Но­вый год» М.М. Ро­щи­на); Ша­бель­ский («Ива­нов»), Че­бу­ты­кин («Три се­ст­ры»), Дорн («Чай­ка»), Се­реб­ря­ков («Дя­дя Ва­ня») - все Че­хо­ва; Со­ло­ма­хин («За­се­да­ние парт­ко­ма»), Оку­нев («Об­рат­ная связь»), Де­вя­тов («Мы, ни­же­под­пи­сав­шие­ся») - все А.И. Гель­ма­на; Фё­дор Кар­лыч, Та­бак («Эше­лон», «Пер­ла­мут­ро­вая Зи­наи­да» Ро­щи­на), Хлы­нов («Го­ря­чее серд­це» А.Н. Ост­ров­ско­го ). В начале 1990-х годов иг­рал в других те­ат­рах: Фирс («Виш­нё­вый сад» Че­хо­ва, Те­атр Ан­то­на Че­хо­ва), Глов-отец («Иг­ро­ки-XXI» по Н.В. Го­го­лю, «АРТель АРТис­тов Сер­гея Юр­ско­го» совместно с МХАТом имени Че­хо­ва). Ак­тёр не­ог­ра­ни­чен­но­го диа­па­зо­на, ред­кой ор­га­ни­ки, Евстигнеев умел со­че­тать ост­рую са­ти­ру с тон­ким ли­риз­мом, экс­цен­три­ку с тра­ги­ко­ме­ди­ей, гро­теск с точ­ным пси­хо­ло­гическим ана­ли­зом, му­зы­каль­ность и пла­стич­ность с реа­ли­стической трак­тов­кой об­раза; ра­бо­ты Евстигнеева вы­де­ля­лись внутренней гар­мо­ни­ей и за­вер­шён­но­стью ху­дожественной фор­мы.

С 1957 года в ки­но (фильм «По­еди­нок»). Сни­мал­ся в филь­мах: «Бе­ре­гись ав­то­мо­би­ля», «Зиг­заг уда­чи», «Зо­ло­той те­лё­нок», «Доб­ро по­жа­ло­вать, или По­сто­рон­ним вход вос­пре­щён», «Сквер­ный анек­дот», «Бег», «Ста­ри­ки-раз­бой­ни­ки», «Зим­ний ве­чер в Га­грах», «По­весть о не­из­вест­ном ак­тё­ре», «Ещё люб­лю, ещё на­де­юсь…», «Де­ми­до­вы», «Ноч­ные за­ба­вы»; в те­ле­филь­мах «Сем­на­дцать мгно­ве­ний вес­ны», «Со­ба­чье серд­це» (Государственная премия РСФСР, 1990) и других. В 1975-1985 годах пре­по­да­вал в Шко­ле-сту­дии МХАТ (в 1983 году по­ста­вил «На дне» Горь­ко­го), профессор (с 1983 года). Государственная премия СССР (1974).