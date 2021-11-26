ЭРЕНБУРГ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ

Русский писатель и поэт, журналист и переводчик, общественный деятель.

Становление

Происходил из обеспеченной еврейской семьи. Отец – предприниматель и инженер Григорий Григорьевич (Герш) Эренбург. Мать – Анна Борисовна (Хана) Аринштейн. У Ильи было три старшие сестры Мария, Евгения и Изабелла.

С 1877 года семья проживала в Киеве, в 1895-м перебравшись в Москву. Здесь отец будущего писателя возглавил Хамовнический пивоваренный завод. С 10 лет мальчик проходил обучение в московской Первой гимназии. На гимназиста большое впечатление произвели революционные события 1905 года , после которых он увлекся социал-демократическими идеями и даже вел революционную работу. Через два года он вошел в редакцию одного из изданий социал-демократической учащейся молодежи. В том же 1907 году юноша подвергся исключению из гимназии, в следующем проведя под арестом около полугода. В конце 1908 года Эренбург уехал в Париж, где провел свыше восьми лет.

Здесь свое внимание молодой человек переключил на литературу. В 1910 году было опубликовано его дебютное стихотворение, в том же году вышла первая поэтическая книга «Стихи». Затем ежегодно выходило по сборнику: «Я живу», «Одуванчики» и «Будни». В 1916 году свет увидели «Стихи о канунах». В 1913 году Эренбург издал отдельным сборником переведенные им произведения Франсуа Вийона. В 1910-1913 годах был женат на переводчице Екатерине Шмидт, у пары родилась дочь Ирина. В годы Первой мировой войны Илья Григорьевич был военкором нескольких российских изданий.

После революции

В середине 1917 года литератор возвратился на родину. Октябрьскую революцию Эренбург не поддерживал, что нашло отражение в стихотворном сборнике 1918 года «Молитва о России». Тогда же он уехал в Киев, где в 1919 году сочетался браком с художницей Любовью Козинцевой, старшей сестрой известного затем советского режиссера Григория Козинцева , после чего пара перебралась в Коктебель к Максу Волошину . Оттуда осенью следующего года они через Грузию добрались до Москвы, где Эренбург подвергся аресту, однако вскоре был выпущен на свободу благодаря содействию товарища по гимназии Николая Бухарина .

В 1921 году писатель покинул Россию во второй раз, осев в итоге в Берлине, где прожил до 1924 года. Здесь он печатал авангардистский журнал «Вещь», в чем ему помогал художник Эль Лисицкий . В 1922 году вышел знаменитый роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», в котором описывалась современная ему эпоха и который можно назвать провидческим, угадавшим многие политические события последующих десятилетий. В том же году Илья Григорьевич напечатал поэтический сборник «Опустошающая любовь». В 1923 году уже вышла книга его рассказов «Тринадцать трубок», а также роман «Трест Д.Е.». Тогда же он начал сотрудничество с «Известиями» как инкор.

Во вторую половину 20-х – первую половину 30-х годов писатель и журналист посетил множество стран, среди которых Греция, Испания, Турция, Польша и Чехословакия, Англия и Италия, скандинавские и балканские страны. В 1932 году все более просоветски настроенный Эренбург побывал во многих городах родной страны, итоги впечатлений были подведены в романе «День второй». Через два года участвовал в Первом съезде советских писателей. Любивший искусство авангарда, писатель продолжал сотрудничать с Л. Лисицким. Вместе они выпустили фотокнигу «Мой Париж» (1933).

Военные и послевоенные годы

С приходом к власти в Германии фашистов Эренбург вел активную пропаганду против них. Как военкор «Известий» он был на фронте гражданской войны в Испании . Впечатления тех лет легли в основу книги новелл «Вне перемирия» и романа «Что человеку надо» (1937), сборника стихотворений «Верность» (1941). После поражения республиканцев писатель уехал во Францию, откуда после начала фашисткой оккупации в 1940 году смог вернуться на родину.

Уже в СССР в 1941 году был издан роман Эренбурга о происходящем во Франции «Падение Парижа», который принес автору первую Сталинскую премию (вторую он получит в 1948 году, Международную Сталинскую премию – в 1952 году). Во время Великой Отечественной Илья Григорьевич сотрудничал с Совинформбюро, такими изданиями как «Красная звезда», «Правда», «Известия» и др., где публиковал популярные антифашистские статьи (эти материалы вошли в сборник «Война»). С 1942 года как член Еврейского антифашистского комитета много сил уделял теме Холокоста, результатом чего стала совместная с В. Гроссманом «Черная книга». Важнейший документальный сборник был составлен в 1943-1945 годах. В 1946 году имело место его американское издание, в 1993-м книга вышла в Вильнюсе, в 2015 году – в России.

В статье 1941 года «Судьба Победы» Илья Григорьевич вывел знаменитое словосочетание «День Победы», также вместе с К. Симоновым ​ был автором лозунга «Убей немца!». В 1945 году Гитлер объявил Эренбурга врагом Германии.

В послевоенном СССР были опубликованы романы писателя «Буря» (1946-1947) и «Девятый вал» (1950). В 1954 году в «Знамени» была напечатана его повесть «Оттепель», давшая название всей последующей эпохи. В 1958 году свет увидели его «Французские тетради», в 1960-1967 годах в «Новом мире» публиковался популярный мемуарный цикл Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Также Илья Григорьевич занимался переводами с французского, всячески помогал в публикации современным авторам (например, Семену Гудзенко , Борису Слуцкому).

Множество сил писатель вложил в дело укрепления мира между странами, с 1950 года являлся вице-главой Всемирного совета мира. В том же году был избран депутатом Верховного Совета. В 1966 году был в числе деятелей культуры, подписавшихся против реабилитации Сталина .

Илья Эренбург умер летом 1967 года в результате сердечного приступа. Погребен на Новодевичьем кладбище. В последний путь его провожали тысячи людей.