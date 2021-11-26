ЕГИАЗАРЯН ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ

ЕГИАЗАРЯН ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ - армянский композитор, педагог, народный артист СССР.

В 1935 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Н.Я. Мяс­ков­ско­го. С 1938 года в Ере­ва­не. Ав­тор ба­ле­тов «Се­ван» (1956), «Озе­ро грёз» (1968), «Ара Пре­крас­ный и Ша­ми­рам» (1982 год; все - Ере­ван), со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра - Рап­со­дии (1939), по­эмы «Ар­ме­ния» (1942), Сюи­ты на те­мы Ко­ми­та­са (1948), сим­фо­нии «Раз­дан» (1960), кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1943), ро­ман­сов, пе­сен. В 1952-1955 годах председатель СК Ар­ме­нии, пре­по­да­вал в Ере­ван­ской консерватории (с 1959 года профессор, в 1954-1960 годах рек­тор). Сре­ди уче­ни­ков: А.В. Ад­же­мян, Э.Г. Ай­ра­пе­тян, Э.А. Ари­ста­ке­сян, Г.М. Ахи­нян, Е.В. Ер­ка­нян, А.П. Зог­ра­бян, М.О. Ис­рае­лян, Г.Г. Овунц, Э.С. Ога­не­сян , Г.О. Чит­чян. Государственная пре­мия Армянской ССР (1970).