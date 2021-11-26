ДУДИНЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
ДУДИНЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - русский прозаик.
Из дворянской семьи (отец, С. Н. Байков, - белый офицер, расстрелян в годы Гражданской войны; Дудинцев носил фамилию отчима). Окончил Московский юридический институт (1940 год). Участник Великой Отечественной войны; после ранения при обороне Ленинграда с 1942 годаи до конца войны работал в военной прокуратуре в Сибири.
В 1946-1951 годах очеркист газеты «Комсомольская правда». В 1950-е годы выпустил сорники прозы «У семи богатырей» (1952 год), «На своём месте» (1954 год), «Повести и рассказы» (1959 год).
Наиболее значительное произведение Дудинцева - роман «Не хлебом единым» (1956 год; экранизация С. С. Говорухина, 2005 год) о борьбе творческой личности с государственной бюрократической системой. Роман вызвал ожесточённую критику в печати; с середины 1960-х годов Дудинцев был лишён возможности публиковаться. Автор романа «Белые одежды» (опубликован в 1987 году, экранизирован в 1992 году) о судьбе учёных-генетиков в сталинскую эпоху. Среди других сочинений - автобиографическая повесть «Между двумя романами» (2000 год).