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ДРУЖБА НАРОДОВ
ДРУЖБА НАРОДОВ - литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Основан в 1939 году в Москве как альманах. Первоначально выходил нерегулярно, с 1949 года - раз в два месяца. С 1955 года ежемесячный журнал. Публикации (проза и поэзия, публицистика, критические статьи, рецензии) знакомили с достижениями культуры в республиках СССР; с 1992 года основная тема журнала - социально-культурная ситуация на постсоветском пространстве. Среди авторов - С. А. Алексиевич, Ч. Айтматов, В. Быков, С. А. Баруздин (главный редактор в 1966-1991 годах), Д. А. Гранин, И. Друцэ, Н. В. Думбадзе, И. Зиедонис, В. Я. Лакшин, Г. И. Матевосян, В. А. Пьецух.
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