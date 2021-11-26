ДОНСКОЙ МАРК СЕМЁНОВИЧ
ДОНСКОЙ МАРК СЕМЁНОВИЧ - украинский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР.
Окончил правовое отделение факультета общественных наук Симферопольского университета (1925 год). Работал в следственных органах, в Верховном суде УССР, в коллегии защитников. С 1926 года в кино (помощник режиссера, ассистент по монтажу на различных студиях страны).
Первые фильмы поставил совместно с М. А. Авербахом («В большом городе», 1928 год; «Цена человека», 1929 год). Известность Донскому принёс фильм «Песня о счастье» (1934 год, совместно с В. Г. Легошиным), посвящённый марийской молодёжи. О новой жизни народов России рассказывали и фильмы «Романтики» (1941 год), «Алитет уходит в горы» (1950 год).
Наиболее полно режиссёрский талант Донского раскрылся в работе над кинотрилогией о М. Горьком - «Детство Горького» (1938 год), «В людях» (1939 год; Государственная премия СССР, 1941 год), «Мои университеты» (1940 год), в которой на широком фоне провинциальной жизни дореволюционной России воплощены самобытные характеры, обобщённо-поэтическое начало органично сочетается с колоритными бытовыми сценами, тонкими жизненными наблюдениями. В дальнейшем по произведениям М. Горького Донской снял фильмы «Мать» (1956 год), «Фома Гордеев» (1959 год, премия Международного кинофестиваля в Локарно), «Супруги Орловы» (1978 год).
В 1944 году поставил народную драму по повести В. Василевской «Радуга» (премия «Оскар», 1944 год; Государственная премия СССР, 1946 год; премия Международного кинофестиваля в Карлови-Вари, 1970 год), где свою лучшую кинороль сыграла Н. М. Ужвий. Вкладом в кинолениниану стала дилогия «Сердце матери» (1966 год; Государственная премия СССР, 1968 год) и «Верность матери» (1967 год).
Среди других фильмов: «Пижон» (1929 год), «Как закалялась сталь» (1942 год), «Непокорённые» (1945 год, Главная премия Международного кинофестиваля в Венеции, 1946 год), «Сельская учительница» (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), «Дорогой ценой» (1958 год), «Надежда» (1973 год). Автор сценариев ко многим своим фильмам. Награждён двумя орденами Ленина.
Сочинения:
Как я стал режиссером. М., 1946. С. 95–104;
Рассказ о творческом пути. М., 1967.
Иллюстрация:
М. С. Донской. Кадр из фильма «Радуга». 1944 год. Архив БРЭ.