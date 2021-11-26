АНДРЕЕВ, Борис Федорович

Актер театра и кино, народный артист СССР (1962).

Лауреат Государственной премии СССР (1948 и 1950). Награжден орденами Ленина и Красной Звезды. В 1937 окончил Саратовский театральный техникум и играл на сцене Саратовского драматического театра. Снялся в 50 фильмах. Первая роль в кино — Назар Дума в фильме «Трактористы» (1939). Благодаря ролям в фильмах «Два бойца» (1943), «Сказание о земле Сибирской» (1947) и «Падение Берлина» (1949) стал символом русского характера. С 1950-х в его репертуаре главное место заняли драматические роли, крупнейшими из которых стали Лазарь Баукин в «Жестокости» (1959) и Вожак в «Оптимистической трагедии» (1963). Последняя роль — отец Кузякина в фильме «Слезы капали» (1982).

Автор статьи: Орлов И.Б.