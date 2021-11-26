ЗВЕРЕВА Вера Владимировна

Родилась 1972 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1994 г.

Кандидатская диссертация: Беда Достопочтенный: самосознание историка и теолога раннего средневековья (ИВИ РАН, 1998).

Доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований Российского государственного гуманитарного университета

Старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН

Область интересов : Англо-саксонская интеллектуальная история. Культура естественнонауч. знания: жанр «Естественных историй». Современная культура.

Сочинения: Христианизация Британии в сочинениях Беды Достопочтенного // Средние века. Вып. 63. М., 2002;

Беда Достопочтенный. Житие св. аббатов. Кн. l (перевод) // Средние века. Вып. 63. М., 2002;

Аллегории в Каролингской культуре (на примере сочинений Рабана Мавра) // Карл Великий и его время. М., 2001;

Формы и способы историописания в «Церковной истории англов» Беды Достопочтенного // Восточная Европа в древности и средневековье. Историческая память и формы ее воплощения. М., 2000;

Представление прошлого в трудах английских антикваров ХVII в. // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М., 2003;

Чувство прошлого в «Естественной истории» Джона Обри // Диалог со временем. № 9. М., 2002;

История исторического знания: пособие для вузов (в соавт.). М., 2004.