ЗОТОВ Сергей Александрович

Родился в 1976 г. В 1998 г. окончил Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара (в настоящее время Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского).

Кандидатская диссертация : Социально-политические проблемы Англии второй четверти XIX столетия в трудах Томаса Карлейля (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2002).

Доцент, заместитель декана историко-филологического факультета Арзамасского филиала НИУ "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (АГПИ).

Область интересов : Социально-политическая мысль Зап. Европы в XIX в.; история Англии; международные отношения в XIX-XX вв.

Сочинения: Концепция «героев» Т. Карлейля // VII чтения памяти профессора Н.П. Соколова. Н. Новгород, 2000;

T. Carlyle: a Conservative or Liberal (According to His Work «The French Revolution. A History») // Англия и Европа: проблемы истории историографии. Арзамас, 2001;

Демократия в Англии и Томас Карлейль (вторая четверть XIX в.) // Политическая жизнь…;

Томас Карлейль и Джон С. Милль о колониальной империи Великобритании (середины XIX в.) // Политическая жизнь… (соавт. Кузнецов Е.В., Остроумов С.В.);

Европейские революции 1848–1849 гг.: Взгляд из Британии (Т. Карлейль и К. Маркс) // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 2;

Франко-прусская война: первые отклики современников (К. Маркс и Т. Карлейль) // Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 3;

Гражданская война в США: первые комментарии европейцев (Т. Карлейль и К. Маркс) // X семинар по американистике. Н.Новгород, 2004.