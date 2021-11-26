ЗОЛОВ Александр Владимирович

Родился 12.10.1947, г. Тбилиси Грузинской ССР. Окончил Воронежский государственный университет в 1970 г.

Кандидатская диссертация : Политическая борьба в США по вопросу законодательства о нейтралитете (1934-1937 гг.) (МГУ, 1979).

Доцент (1985), профессор кафедры истории Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта

Учителя : А.И. Немировский, А.Н. Москаленко, А.Е. Москаленко, В.Ф. Смирнов, В.В. Гусев, В.П. Лысцов.

Область интересов : Новейшая история стран и внешняя политика США, история международных отношений, история политических партий и течений XX века.

Сочинения: общее количество научных и научно-методических публикаций – 57, основные публикации:

Калининград. Россия. Калининград, 1996;

США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней политики. ХХ век. 2-е изд., испр. и доп. Калининград, 2010;

Американский изоляционизм 30-х годов: попытка классификации // Новый курс Ф. Рузвельта: значение для США и России. М., Изд-во МГУ. 1996;

Гарри Трумэн и проблема расовой сегрегации в США во второй половине 1940-х годов // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2009. № 12. Серия Гуманитарные науки;

О роли президента Гарри С. Трумэна в развязывании холодной войны // Американский ежегодник. 2008/2009. М., ИВИ РАН, 2009;

Инкорпорация Литвы в Советский Союз: 1939-1940 // Studia Historica Gedanensia. Tom II (2011): Przewroty Rewolucje Wojny. Gdansk, 2011.