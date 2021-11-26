ЖУРНАЛ «ВОСТОК (ORIENS)»

ЖУРНАЛ «ВОСТОК (ORIENS)» - ведущее российское научно-популярное издание по востоковедению.

Журнал “Восток (Oriens)” - единственное на постсоветском пространстве востоковедное академическое издание междисциплинарного профиля. Издается с 1955 года (До 1991 года выходил под названиями: “Советское востоковедение”, “Проблемы востоковедения”, “Народы Азии и Африки”). На его страницах находят освещение проблемы истории, экономики, социологии, политики и культурологии афро-азиатских обществ.

Публикуются материалы российских и зарубежных авторов (статьи, сообщения, переводы культурно-исторических памятников, эссе, мемуары ученых-ориенталистов, информация о работе научных конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров, деятельности научных центров, тематические обзоры литературы, рецензии, библиографические подборки и др.) на русском (или английском) языке. В каждом номере даются резюме основных статей на английском языке.

Журнал рассчитан на научных работников, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов и высших учебных заведений гуманитарного профиля. Периодичность издания - 6 номеров в год.

В январе 2005 года журнал отметил свое 50-летие.