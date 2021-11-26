В закладки
ЖУРНАЛ «СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ»
ЖУРНАЛ «СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ» - ведущее российское научное издание в области изучения славяноведения.
Журнал (до 1992 года - «Советское славяноведение») выходит с января 1965 года шесть раз в год, объем номера - около 12 п. л. В настоящее время тираж - около 600 экземпляров.
На страницах единственного в стране славяноведческого журнала публикуются проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, документы, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни, информация о книгах, выпущенных Институтом, и др.
Главный редактор - Михаил Андреевич Робинсон.
324
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится