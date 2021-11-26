АРХЕОЛОГИЯ

Раздел исторической науки, изучающий историю человечества на основании вещественных источников.

От греч. άρχαῖος — «древний» и λóγος — «слово», «предмет». Предмет А. обусловлен наличием периодов, сторон или явлений истории, не отраженных в письменных источниках или в устной информации. Объектом А. являются в первую очередь археологические памятники, но могут быть использованы практически любые следы человеческой деятельности. К памятникам А. относятся остатки древних поселений (стоянки, селища, городища), могильники, мастерские, святилища и другие объекты, клады и отдельные находки древних вещей. Термин А. впервые встречается у Платона в значении «рассказы, сведения о старине». Аналогично это слово употребляли в эллинистической традиции (Диодор Сицилийский, Дионисий Галикарнасский, Иосиф Флавий и др.). После долгого перерыва термин возродил профессор Гёттингенского университета Х. Г. Гейне, применивший его в 1767 для описания и классификации памятников классического искусства. В российской историографии XIX в. А. включала разнообразные сведения о древности, преимущественно о предметах старины. В ряде современных научных школ под А. подразумевают преимущественно полевую и камеральную практику, а также связанные с ними аналитические процедуры; в этих случаях для обозначения науки, использующей эти результаты для реконструкции исторической ситуации, употребляют термины «доисторичекая А.», «протоисторическая А.», «антропология» и др. Интерес к древним предметам издавна характерен для человеческой культуры. Еще в VI в. до н. э. нововавилонский царь Набонид раскапывал более ранние вавилонские памятники. В рамках древнекитай­ской и античной традиций памятники прошлого специально описывались и сопоставлялись с древними источниками (Конфуций, Геродот, Сыма Цянь, Страбон, Павсаний и др.) Особое внимание к античным древностям и целенаправленный поиск произведений античного искусства характеризует эпоху Возрождения и развития гуманистического мировоззрения в Италии, Франции, Англии XV—XVIII вв. Вниманию европейской науки к древностям других цивилизаций способствовали Великие географические открытия и последующие экспедиции. Началом археологической практики в качестве планомерного научного исследования вещественных памятников надо считать раскопки древнеримских городов — Помпей и Геркуланума. В конце XVIII — первой половине XIX в. археологические раскопки открыли миру великие цивилизации Востока — Египет Древний и Двуречье (см. Месопотамия). Во второй половине XIX в. начались масштабные раскопки в Трое, Пергаме, Олимпии, Афинах и на местах других античных и доантичных памятников. Остальные крупнейшие цивилизации начали исследоваться несколько позднее: в конце XIX в. — культуры Мезоамерики, в последних десятилетиях XIX — начале XX в. — ­крито-микенская, хеттская, персид­ская, в 1920-х — цивилизация Хараппа в Индии и Древний Китай. В XIX в. в особый раздел А. выделяется изучение дописьменных эпох. В целом оформление А. как науки происходит в XIX — начале ХХ в. К началу ХХ в. сложились базовые системы археологической хронологии. В целом как вид научной деятельности современная А. включает: полевые исследования, камеральные (лабораторные) работы по описанию и изучению вещественных источников, анализ этих источников с помощью различных методов (как собственно археологических, так и привлекаемых из других наук) и, наконец, реконструкцию исторических событий, явлений и процессов на основании полученных выводов. Полевые исследования в А. включают выявление (разведку), описание и непосредственное изучение памятников. Курганы, городища, древние сооружения и некоторые другие памятники можно выявить по внешним признакам. В других случаях это возможно по концентрации находок или обнажениям слоя. Иногда при изучении памятников используют приборы, фиксирующие в земле остатки человеческой деятельности по наличию показательных химических элементов или по плотности искусственных сооружений, которая отличается от окружающих напластований (георадары, электрометрия), аэрофотосъемку и другие методы. Основным способом изучения памятников явлются археологические раскопки. К важнейшим методам, применяемым в их ходе, относится стратиграфический, состоящий в выявлении напластований, образованных в результате человеческой деятельности (культурных слоев), наблюдении за их последовательностью и взаимосвязью. Особых методик требует подводная А. В ходе полевых исследований специалисты стремятся получить археологические комплексы, т. е. группы материалов, относящихся к одному времени. Комплексы могут быть закрытыми, когда одинаковый возраст находок фиксируется в непотревоженном погребении, кладе, объекте, перекрытом завалом и т. д. Находки одного стратиграфического слоя трактуются как условно-закрытые комплексы. Документация о полевых исследованиях и полученные коллекции передаются на хранение в соответствующие государственные учреждения и являются важнейшими носителями информации о памятниках. С полевой А. связаны охрана и музеефикация памятников, противодействие незаконным, грабительским раскопкам. Материал, полученный в ходе полевых исследований, становится источником А., ряда дисциплин (нумизматики, эпи­графики, сфрагистики и др.) и отраслей исторического знания. Камеральная и лабораторная работа включает реставрацию, атрибуцию, специальное изучение находок. Формально-типологический метод имеет целью организацию материала, он состоит в выделении и систематизации типов находок по материалу, назначению, форме. Функции орудий труда по следам работы на них и на объектах, подвергшихся обработке этими орудиями, помогает определить трасология. Металлографический анализ выявляет технологические приемы изготовления металлических изделий на основе анализа их структуры, изучаемой по срезам (шлифам). Спектральный анализ используется для изучения химического состава, реконструкции технологических рецептов (типов сплавов), выяснения источников сырья и других характеристик изделий из металлов, стекла, реже — керамики. Петрография помогает выявить месторождения, где добывали камень для изделий; при изучении керамики петрографический анализ позволяет выяснить технологию ее производ­ства, характер и рецепты подготовки формовочной массы. На основе ряда лабораторных методов оформились специальные направления археологических исследований, часто находящиеся на стыке наук, например исследование древних производств. Для реконструкции хозяйственных и экологических систем древности привлекаются палеоботаника, палеозоология, ландшафтоведение и другие науки. Палеоантропология дает информацию о половозрастном составе, болезнях, травмах, образе жизни, антропологических (расовых) особенностях групп древнего населения. Важнейшей процедурой исследований в А. является относительная и абсолютная (календарная) датировка находок. Исходные данные для относительной хронологии дают полевые наблюдения в рамках стратиграфического метода. Одновременность или последовательность смены типов вещей и отдельных признаков (эволюционные ряды) исследуется в рамках типологического метода. Методы перекрестной датировки и сравнительный анализ позволяют определить одновременность комплексов по наличию одинаковых вещей. При группировке комплексов и вещей, в том числе по хронологическому принципу, используют методы статистики и комбинаторики. Планиграфический метод основан на выделении разновременных зон памятника. Абсолютная хронология устанавливается по находкам монет, надписей и других вещей, где есть указание на календарную дату, сопоставлении памятников А. с историческими явлениями, вещей — с датированными изображениями и т. д. Применяются и естественнонаучные методы, такие как дендрохронология, радиоуглеродный, палеомагнитный, калий-аргоновый методы датирования, методы термолюминесценции, радиометрии и др. При всем значении естественнонаучных методов в системе абсолютного датирования эти методы, с одной стороны, требуют дальнейшего совершенствования, с другой — обязательного соотнесения с традиционными и новыми разработками по относительной хронологии типов ископаемых изделий, археологических памятников и культур в целом, а также с известными данными письменных источников. Картографирование типов вещей позволяет изучать экономические, культурные, политические связи. Выделение групп памятников со сходными чертами (так называемых археологических культур) дает возможность реконструировать древние хозяйственно-культурные и историко-культурные общности, охарактеризовать многие стороны их жизни. Сопоставление характеристик и ареалов этих групп позволяет проследить развитие и другие изменения в культуре, преемственность или смену населения, направление миграций и т. д. Сравнение с данными письменных источников делает возможным установить этнонимы и другие именования фиксируемых А. общностей, связанные с ними события, а с другой стороны — дает уникальную информацию для дополнения и уточнения этих сведений. Ретроспективный метод позволяет проследить в глубь веков цепочку от культур, отождествляемых с извест­ными по письменным источникам народами, к их предшественникам. Целые периоды человеческой истории реконструируются на основе А. в сотрудничестве с языкознанием, этнологией, исторической антропологией и другими науками. Археологическая периодизация истории человечества основана на системе трех «веков» (каменного, бронзового, железного), соответствующих смене основных материалов, использовавшихся при производстве орудий труда и оружия. Эти процессы сопровождалась изменениями в экономической, социальной и политической организации, идеологии древних обществ. Границы между эпохами достаточно условны, выделяют переходные периоды между ними, на различных территориях их смена шла с разной скоростью. Принцип деления на эпохи по названиям преобладающих материалов восходит к мифологическим представлениям, подходу к истории не в культурно-технологическом, а философско-этическом смысле. В поэме Гесиода «Труды и дни», «Метаморфозах» Овидия и у других античных авторов в повествовании о смене бронзового века железным учитываются и технологические показатели. Они стали решающими в концепции Лукреция Кара, писавшего о смене каменного, медного и железного веков («О природе вещей»). Аналогичные наблюдения высказывались и в Древнем Китае (например, Юан Кан, I в. н. э.). Систему трех веков в А. предложил в 1836 датский ученый К. Ю. Томсен при систематизации музейных коллекций, подтвердил и развил его ученик Й. Я. Ворсо. В рамках этих эпох выделяются более короткие периоды, локальные хронологические шкалы, используются общеисторическая или, например, геологическая периодизация. Необходимость специализации привела к оформлению в рамках А. направлений, изучающих отдельные регионы и периоды. В особые направления оформились исследование методологии А., изучение ее историографии, тесно связанные с философией, историей науки и общественной мысли.

Авторы статьи: Авилова Л.И., Гавритухин И.О., Канторович А.Р., Кузьминых С.В.

© Российская Историческая Энциклопедия