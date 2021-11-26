ЖУРАВСКИЙ Алексей Васильевич

Родился 22 января 1953 г. Окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (1975), очную аспирантуру в Институте востоковедения АН СССР (1979).

Кандидат исторических наук (1980), с 1994 и по настоящее время - ведущий научный сотрудник сектора сравнительного изучения культур Востока и Запада Отдела научных исследований Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета.

Область интересов : История ислама и христианства, проблемы взаимоотношений, взаимных представлений и диалога христиан и мусульман.

Сочинения: Становление идеологии арабского национализма и христианские меньшинства // Народы Азии и Африки. 1978. № 3;

Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного / Э.Н. Галич, А.В. Гордон, А.В. Журавский и др. М., 1984; Ислам на II Ватиканском соборе // Религии мира: история и современность. 1985. М., 1986;

Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога. М., 1990;

Город в формационном развитии стран Востока / Н.А. Симония, А.М. Петров, И.А. Зевелев, А.С. Лоскутова, Е.Б. Рашковский, А.В. Журавский и др. М., 1990;

Ислам в европейской хрестианской мысли // Восток, 1995. №3;

Христиане и мусульмане: проблемы диалога / Сост., вступ. ст., коммент. – М., 2000.

Очерки христиано-мусульманских отношений: Хрестоматия для теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 192 с.

Существует ли в исламе понятие служения // Служение Богу и человеку в современном мире. К 160-летию со дня рождения Н. Н. Неплюева. Материалы научно-богословской конференции (28-30 сентября 2011 г.). М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – С. 73-81. Хрестоматия по курсу история мусульмано-христианских отношений (для студентов бакалавриата по направлению 033400 «Теология»). М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – 77 с.

משֶׁה, Μωυσῆς, مُوسَى : коранический образ пророка Моисея в контексте взаимодействия трех теистических традиций // Вестник РГГУ: Серия "Востоковедение, африканистика" 20(100) (2012), С. 77-92.

מֹשֶׁה, Μωυσῆς, مُوسَى: образ пророка Моисея в трех теистических традициях − научный доклад на Актовом дне Свято-Филаретовского православно-христианского института (02.12.2011).

Справедлива ли оппозиция «иерархическое христианство» и «неиерархический ислам» // Старшинство и иерархичность в Церкви и обществе. Сборник материалов XX международной конференции Преображенского содружества малых православных общин и Свято-Филаретовского православно-христианского института (29 сентября – 1 октября 2010). – М.: 2011. С. 50-63.