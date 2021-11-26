ЖУКОВА Наталья Николаевна
Родилась 24.08.1977. Окончила Ставропольский государственный университет в 1999 г.
Кандидатская диссертация.: Миграционная политика Европейского Союза (Ставропольский госуниверситет, 2005.)
Учитель: Аникеев А.А.
Область интересов: Миграционная политика стран Европейского союза.
Сочинения: Миграционная политика стран ЕС: к постановке проблемы // Западноевропейская цивилизация и Россия: пути взаимодействия: Ставрополь, 2001;
Положение мигрантов из третьих стран на территории Европейского Союза // Historia magistra vitae: Межвуз. сб. науч. тр. – Пятигорск, 2002;
Миграционная политика Европейского Союза // Вопросы географии и геоэкологии. Ставрополь, 2002
Из истории Европейского Союза: основные этапы европейской интеграции // Актуальные проблемы гуманитарных наук. Материалы научно-практической межвузовской конференции. – Ставрополь, 2003;
Место Шенгенских соглашений в процессе складывания единой миграционной политики Европейского Союза // Западноевропейская цивилизация и Россия: общее и особенное. – М.; Ставрополь, 2003.