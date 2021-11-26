ЖЕНОВАЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЖЕНОВАЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский режиссёр, педагог.

В 1979 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет Крас­но­дар­ско­го института куль­ту­ры, в 1988 году - ре­жис­сёр­ский факультет ГИТИСа (курс П.Н. Фо­мен­ко). В 1988-1991 годах в Московском те­ат­ре-сту­дии «Че­ло­век» («Пан­ноч­ка» Н.Н. Са­дур, по «Вию» Н.В. Го­го­ля , 1988; «Ил­лю­зия» П. Кор­не­ля, 1989). В 1991 году на ак­тёр­ско-ре­жис­сёр­ском факультете РАТИ (ГИТИСа) (курс Фо­мен­ко, с 1993 года московский те­атр «Мас­тер­ская П. Фо­мен­ко») по­ста­вил спек­такль «Вла­ди­мир III сте­пе­ни» по про­из­ве­де­ни­ям Го­го­ля, по­лу­чив­ший ши­ро­кий ре­зо­нанс. В 1991-1998 годах в Московском дра­ма­тическом те­ат­ре на Ма­лой Брон­ной (с 1996 года главный режиссер). По­ста­вил спек­так­ли: «Ко­роль Лир» У. Шек­спи­ра, «Пу­чи­на» (по «Пу­чи­не» А.Н. Ост­ров­ско­го и ме­ло­дра­ме «Три­дцать лет, или Жизнь иг­ро­ка» В. Дю­кан­жа и М. Ди­но; оба 1992); «Мель­ник - кол­дун, об­ман­щик и сват» А.О. Аб­ле­си­мо­ва, «Ле­ший» А.П. Че­хо­ва (оба 1993); «Бес­сты­жая», «Ры­царь бед­ный», «Рус­ский свет» - три­ло­гия по ро­ма­ну «Иди­от» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1995); «Ма­лень­кие ко­ме­дии» по од­ноакт­ным пье­сам «Зав­трак у пред­во­ди­те­ля», «Про­вин­ци­ал­ка», «Раз­го­вор на боль­шой до­ро­ге» И.С. Тур­ге­не­ва (1996); «Пять ве­че­ров» А.М. Во­ло­ди­на (1997); «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом» по Го­го­лю (1998). Женовачу свой­ст­вен­ны глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние в ав­тор­ский за­мы­сел, бе­реж­ная и об­стоя­тель­ная ра­бо­та с тек­стом; при внеш­ней про­сто­те вы­ра­зи­тель­ных средств он до­би­ва­ет­ся не­об­хо­ди­мой ат­мо­сфе­ры, соз­да­вая сти­ли­сти­че­ски цель­ное сце­ническое про­из­ве­де­ние. Сре­ди по­ста­но­вок в других те­ат­рах: «Ме­сяц в де­рев­не» И.С. Тур­ге­не­ва (1996) - «Мас­тер­ская П. Фо­мен­ко»; «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва (2000), «Прав­да - хо­ро­шо, а сча­стье луч­ше» А.Н. Ост­ров­ско­го (2002), «Мни­мый боль­ной» Моль­е­ра (2005) - Ма­лый те­атр; «Бе­лая гвар­дия» по од­ноименному ро­ма­ну М.А. Бул­га­ко­ва (2004) - МХАТ имени А.П. Че­хо­ва. В 2005 году на ос­но­ве сво­его ак­тёр­ско-ре­жис­сёр­ско­го кур­са в РАТИ ор­га­ни­зо­вал «Сту­дию те­ат­раль­но­го ис­кус­ст­ва» (Женовач - художественный руководитель), где по­ста­вил спек­так­ли «Маль­чи­ки» по гла­вам ро­ма­на «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (2004), «За­ху­да­лый род» по Н.С. Лес­ко­ву (2006), «Иг­ро­ки» Го­го­ля (2007). По­ста­нов­ки в Нор­ве­гии: «Три се­ст­ры» А.П. Че­хо­ва (1994, те­атр «Ворт», город Мол­де), «Ди­кая ут­ка» Г. Иб­се­на (1996, те­атр «На­цио­наль­ная сце­на», город Бер­ген), «Ро­мео и Джуль­ет­та» У. Шек­спи­ра (1997, те­атр «Ворт»). С 1988 года пре­по­да­ёт на ак­тёр­ско-ре­жис­сёрском факультете ГИТИСа (с 1991 года РАТИ), с 2001 года ру­ко­во­дит мас­тер­ской (профессор с 2001 года). Государственная премия РФ (2004).

Иллюстрации:

С.В. Же­но­вач. Сце­на из спек­так­ля-три­ло­гии по ро­ма­ну «Иди­от» Ф. М. До­сто­ев­ско­го. Мо­сков­ский дра­ма­ти­че­ский театр на Ма­лой Брон­ной. Архив БРЭ.