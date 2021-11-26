ЖЕНОВАЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЖЕНОВАЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский режиссёр, педагог.
В 1979 году окончил режиссёрский факультет Краснодарского института культуры, в 1988 году - режиссёрский факультет ГИТИСа (курс П.Н. Фоменко). В 1988-1991 годах в Московском театре-студии «Человек» («Панночка» Н.Н. Садур, по «Вию» Н.В. Гоголя, 1988; «Иллюзия» П. Корнеля, 1989). В 1991 году на актёрско-режиссёрском факультете РАТИ (ГИТИСа) (курс Фоменко, с 1993 года московский театр «Мастерская П. Фоменко») поставил спектакль «Владимир III степени» по произведениям Гоголя, получивший широкий резонанс. В 1991-1998 годах в Московском драматическом театре на Малой Бронной (с 1996 года главный режиссер). Поставил спектакли: «Король Лир» У. Шекспира, «Пучина» (по «Пучине» А.Н. Островского и мелодраме «Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа и М. Дино; оба 1992); «Мельник - колдун, обманщик и сват» А.О. Аблесимова, «Леший» А.П. Чехова (оба 1993); «Бесстыжая», «Рыцарь бедный», «Русский свет» - трилогия по роману «Идиот» Ф.М. Достоевского (1995); «Маленькие комедии» по одноактным пьесам «Завтрак у предводителя», «Провинциалка», «Разговор на большой дороге» И.С. Тургенева (1996); «Пять вечеров» А.М. Володина (1997); «Ночь перед Рождеством» по Гоголю (1998). Женовачу свойственны глубокое проникновение в авторский замысел, бережная и обстоятельная работа с текстом; при внешней простоте выразительных средств он добивается необходимой атмосферы, создавая стилистически цельное сценическое произведение. Среди постановок в других театрах: «Месяц в деревне» И.С. Тургенева (1996) - «Мастерская П. Фоменко»; «Горе от ума» А.С. Грибоедова (2000), «Правда - хорошо, а счастье лучше» А.Н. Островского (2002), «Мнимый больной» Мольера (2005) - Малый театр; «Белая гвардия» по одноименному роману М.А. Булгакова (2004) - МХАТ имени А.П. Чехова. В 2005 году на основе своего актёрско-режиссёрского курса в РАТИ организовал «Студию театрального искусства» (Женовач - художественный руководитель), где поставил спектакли «Мальчики» по главам романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (2004), «Захудалый род» по Н.С. Лескову (2006), «Игроки» Гоголя (2007). Постановки в Норвегии: «Три сестры» А.П. Чехова (1994, театр «Ворт», город Молде), «Дикая утка» Г. Ибсена (1996, театр «Национальная сцена», город Берген), «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1997, театр «Ворт»). С 1988 года преподаёт на актёрско-режиссёрском факультете ГИТИСа (с 1991 года РАТИ), с 2001 года руководит мастерской (профессор с 2001 года). Государственная премия РФ (2004).
Иллюстрации:
С.В. Женовач. Сцена из спектакля-трилогии по роману «Идиот» Ф. М. Достоевского. Московский драматический театр на Малой Бронной. Архив БРЭ.