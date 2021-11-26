ЗАКАМЕНКА, МУЗЕЙ

Музей Октябрьского района «Закаменка» - старейший районный музей города Новосибирска , был основан в 1978 году, а для посетителей открыл свои двери в 1988 году.

Его первым директором был Семён Михайлович Зенин, участник Великой Отечественной войны , который начал сбор экспонатов для музея в 1970-е годы. Сегодня «Музей Октябрьского района «Закаменка» - это небольшой, но уютный музей, совмещающий в себе функции строгой исторической экспозиции и сценарной композиции для импровизации посетителей. В основном и научно-вспомогательном фондах музея собраны более 5000 экспонатов.

В музее один выставочный зал, представленный постоянной экспозицией - «Старая Закаменка» - и разнообразными временными экспозициями, которые регулярно сменяются раз в два-три месяца. Музей предлагает оригинальные выставочные и экскурсионные проекты по истории, культуре и быту жителей города, проводит обзорные и тематические лекции, раскрывающие известные и малознакомые страницы жизни Закаменской части Ново-Николаевска/Новосибирска и города в целом.

Уличная пешеходная экскурсия «Секреты площади Пименова» представляет путешествие по одной из старейших площадей города Новосибирска. Для самых маленьких посетителей в учреждении действует проект «Музей и Я», направленный на формирование музейной культуры, как части общей культуры человека, выражающейся в его отношении к предметному миру в целом.

Помимо задач, определённым музеям федеральным законодательством , учреждение работает по четырём приоритетным направлениям: информационно-консультативная деятельность; популяризация историко-культурного потенциала города Новосибирска; повышение уровня историко-культурной компетенции населения; развитие творческой активности молодежи.

Иллюстрации:

Музей истории Октябрьского района города Новосибирска.