ЮНГБЛЮД Валерий Теoдорович

Родился в 1958 г. Окончил Кировский государственный педагогических институт им. В.И. Ленина.

Кандидатская диссертация : Внешнеполитическая мысль США, 1933-1939 гг.: эволюция воззрений и формирование механизма их реализации (Ленинградский государственный педагогический институт, 1990).

Докторская диссертация : Внешнеполитическая мысль США, 1939-1945 гг. (СпбГУ, 1997).

Доктор исторических наук, профессор , ректор Вятского гуманитарного государственного университета.

Область интересов : История США, межд. отношения в XX в.

Сочинения: Автор более 100 научных работ

Эра Рузвельта: дипломаты и дипломатия. - СПб.: Образование, 1996. - 221 с.

Внешнеполитическая мысль США 1939-1945 годов. - Киров: Изд-во ВГПУ, 1998. - 360 с.

Политика США в Югославии в 1941-1945 гг. - Киров, 2004. - 240 с. (В соавторстве с А.А.Костиным).

Греция в американо-британских отношениях в 1939-1945 гг. - Киров, 2009. - 366 с. (В соавторстве с А.А. Калининым).

Политика США в Иране в годы Второй мировой войны. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. - 414 с. (В соавторстве с А.В. Чучкаловым).

Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939 -1947 гг./ отв. редактор В.Т. Юнгблюд, А.А. Костин - Киров, 2014. - 510 с.