ЯКОВКИНА Екатерина Владимировна

Родилась 16.12.1954. Окончила исторический факультет Удмуртского государственного университета в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Кризис либеральной партии Великобритании 1914–1924 гг. Политический аспект проблемы (ЛГУ, 1983).

После окончания аспирантуры в 1982 г. по направлению Министерства Просвещения РФ - на кафедре Всеобщей истории Новгородского государственного университета (ранее Новгородского государственного педагогического института). Работала в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. С 1997 по 2002 г. - зав. секцией новой и новейшей истории. 2002- 2008 г. – зав. кафедрой Всеобщей истории.

С 2008 г. - доцент кафедры всеобщей истории Новгородского государственного университета.

Кандидат исторических наук, доцент всеобщей истории исторического факультета Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Область интересов :

Викторианская Англия второй половины XIX века; история межд. отношений конца XIX – первой половины XX века; методика преподавания новой и новейшей истории в высшей шк.

Сочинения: Автор более 110 научных и методических публикаций.

Якубовская И.В. Трансляция либеральных ценностей и диалог культур в исторической науке Англии и России второй половины XIX в.- В кн.: Якубовская И.В., Гревцов Ю.И., Макарова Е.А. И др. Эволюция политической и правовой культуры России. В 3-х ч. НовМИОН, 2006

Якубовская И.В.Культура мира и международные отношения 1920х-1930-х гг. Документы и материалы. Учебное пособие по истории международных отношений. Великий Новгород, 2005.- 120 с. Сокращенный элект. вариант 2008 см.:www.novsu.ru/doc/study/yiv1

Якубовская И.В. Методические рекомендации и материалы к семинарским занятиям и самостоятельной работе студентов по дисциплине: ИМЦ: история цивилизаций новейшего времени стран Европы и Америки. Великий Новгород. 2008.

Якубовская И.В. Польские ссыльные в Новгородской губернии:региональный и этнокультурный контекст русско-польских отношений 1860-х - 1880-х гг.// Новгородский исторический сборник. СПБ. "Наука" 2008

Яубовская И.В. Имперская политика Великих держав и международные отношения конца XIX - нача. XX вв. Учебно-методическое кафедральное пособие для студентов исторического факультета. - Великий Новгород, 2004 - 156 с.; Сокращенный элект. вариант 2008 г. см. www.novsu.ru/doc/study/yiv1

Якубовская И.В.Уильям Ричард Морфил и формирование научной школы славяноведения в Англии последней трети XIX в. // Мир Клио. Сб. статей. В 2-х тт. Т.1. ИВИ РАН. М., 2007

Якубовская И.В. Идеи экуменизма в деятельности церкви Англии первой половины XX в. и русская православная церковь // Cogito 2006. Альманах интеллектуальной истории. Ростов на Дону. 2006

Якубовская И.В. Межконфессиональные отношения в Англии второй половины XIX – начала XX вв. и формирование предпосылок экуменического движения.- Вестник НовГУ, серия: Гуманитарные науки, 2006. № 36

Якубовская И.В. Традиции, новации и реформы в системе начального образования Великобритании XIX в. // Философия образования. 2003. № 6

Якубовская И.В. Исторко-культурный текст викторианской эпохи:коттедж в образе жизни англичан XIX в.// Фигуры истории или общие месста историографии. Материалы вторых всероссийских чтений по методологии. СПБ., 2005