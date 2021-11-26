ЯГУДИН Булат Мухамедович

Родился в 1957 г. Окончил исторический факультет Ферганского государственного педагогического института им. Мирзо Улугбека в 1983 г. и юридический факультет Казанского государственного университета в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Становление всеобщей истории в Казанской гос. ун-те в XIX веке. Научная и пед. деятельность Н.А. Осокина (Казань, 1996).

Докторская диссертация : Эволюция политической системы Турции в ХХ веке. Образование «Третьей Республики» и ее особенности (2005).

Кандидат исторических наук. Работал доцентом кафедры новой и новейшей истории исторического факультета, а также заведующим кафедрой зарубежной истории и регионоведения Казанского государственного университета (совр. Казанского (Приволжского) федерального университета).

В настоящее время начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

Область интересов : История Востока, конфликтология.

Сочинения: Russland und seine Grenzgebiete in 20 Jahrhudert Mittelasiatische Deripherien // Europaishe Ihnere Deripherien in 20. Jahrhundert. Stuttgart, 1997;

Н.А. Осокин и становление казанской шк. всеобщей истории. Казань, 1998;

Эволюция парламентаризма в Турции // Мусульманские страны у границ СНГ. М., 2001;

Интеллектуальные ресурсы Республики Татарстан: состояние, факторы и специфика развития. Казань, 2003 (в соавт.);

Мусульманские страны: Очерки истории и культуры: Учеб. пособие. Казань, 2003 (в соавт.);

История стран Азии и Африки в ХХ веке Historia orientalis: Учеб. пособие. Казань, 2003;

Ислам в политических процессах и правовых актах Турции ХХ века // Ислам на современном Востоке. М., 2004.

Кадыров Р.Р. Ягудин Б.М. Политический курс и социально-экономические преобразования правительства А. Мендереса в Турции (1950-1960 гг.).- Казань: Intelpress+, 2012.-235 с. 500 т. 14,0 у/п.