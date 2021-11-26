ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Дмитриевич

Родился 14.05.1960, г. Москва. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ (1982); Сингапурский государственный университет (1983); Фуданьский унивеситет, Шанхай ( Кандидатская диссертация 1986); Пекинский лингвистический университет (1987); Allience Francaise, Париж (1992).

Кандидатская диссертация: Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 г. (Институт дальнего востока АН СССР, 1989).

Докторская диссертация (PhD): Russia and China (Манчестерский университет, 1997).

Докторская диссертация : Россия и Китай: проблемы динамики и преемственности межгосударственных отношений (Институт Дальнего востока РАН, 1998 г.).

Доктор политических наук, профессор . Декан факультета политологии, профессор кафедры востоковедения факультета международных отношений МГИМО (У) МИД РФ, ведущий научный сотрудник Института Дальнего востока.

Заместитель руководителя Центра «Россия-Китай». Директор Методологического университета конвертируемого образования (МОНФ). Член Центра правления Общества российско-китайской дружбы; член Российской ассоциации китаеведения; член Ассоциации института продвинутых исследований в области гуманитарных и общественных наук при Нидерландской Королевской Академии наук; член Ассоциации института Кеннана.

Область интересов : Теория и история межд. отношений; политическая и социальная модернизация; современные проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона; история межд. отношений в Центр. Азии и на Дальнем Востоке; внешняя политика России, КНР, США; история России и Китая (XIX-XX вв.); история китайской культуры.

Сочинения: Более 300 наименований работ. Общий объем (включая работы под общей редакцией, в составе редакционных коллегий и собственно авторские публикации): более 1000 а.л. Объем индивидуальных авторских публикаций: примерно 453 а.л.

Post-Soviet Policy Perspectives. New York, 1998. (отв. ред. и сост.);

Russia, China, Eurasia. A Bibliografic Profile of Selected International Literature. – New York, 1998;

Cranks, Knaves and Jokers of the Celestian. Chinese Parables and Funny Stories. New York, 1997 (отв. ред., сост. и соавтор);

Russia-China-USA: Redefining the Triage. New York, 1996. (отв. ред., сост. и соавтор);

Difficult Border. New York, 1996;

Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 г. М., 1995. (изд. на англ, яз.: New York, 1996);

Царская Россия и Китай в исследованиях последних лет (80-90 гг. XX в.). М., 1994. (2-е сокр». и испр. изд.)

Современные концепции русско-китайских отношений и погранично-территориальных проблем в России и Китае. М., 1994;

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы. М., 2011 (редактор, в соавторстве).

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации: научнообразовательный комплекс. М., 2010 (редактор, в соавторстве).