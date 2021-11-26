ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Дмитриевич
Родился 14.05.1960, г. Москва. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ (1982); Сингапурский государственный университет (1983); Фуданьский унивеситет, Шанхай (Кандидатская диссертация1986); Пекинский лингвистический университет (1987); Allience Francaise, Париж (1992).
Кандидатская диссертация: Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 г. (Институт дальнего востока АН СССР, 1989).
Докторская диссертация (PhD): Russia and China (Манчестерский университет, 1997).
Докторская диссертация: Россия и Китай: проблемы динамики и преемственности межгосударственных отношений (Институт Дальнего востока РАН, 1998 г.).
Доктор политических наук, профессор. Декан факультета политологии, профессор кафедры востоковедения факультета международных отношений МГИМО (У) МИД РФ, ведущий научный сотрудник Института Дальнего востока.
Заместитель руководителя Центра «Россия-Китай». Директор Методологического университета конвертируемого образования (МОНФ). Член Центра правления Общества российско-китайской дружбы; член Российской ассоциации китаеведения; член Ассоциации института продвинутых исследований в области гуманитарных и общественных наук при Нидерландской Королевской Академии наук; член Ассоциации института Кеннана.
Область интересов: Теория и история межд. отношений; политическая и социальная модернизация; современные проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона; история межд. отношений в Центр. Азии и на Дальнем Востоке; внешняя политика России, КНР, США; история России и Китая (XIX-XX вв.); история китайской культуры.
Сочинения: Более 300 наименований работ. Общий объем (включая работы под общей редакцией, в составе редакционных коллегий и собственно авторские публикации): более 1000 а.л. Объем индивидуальных авторских публикаций: примерно 453 а.л.
Post-Soviet Policy Perspectives. New York, 1998. (отв. ред. и сост.);
Russia, China, Eurasia. A Bibliografic Profile of Selected International Literature. – New York, 1998;
Cranks, Knaves and Jokers of the Celestian. Chinese Parables and Funny Stories. New York, 1997 (отв. ред., сост. и соавтор);
Russia-China-USA: Redefining the Triage. New York, 1996. (отв. ред., сост. и соавтор);
Difficult Border. New York, 1996;
Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 г. М., 1995. (изд. на англ, яз.: New York, 1996);
Царская Россия и Китай в исследованиях последних лет (80-90 гг. XX в.). М., 1994. (2-е сокр». и испр. изд.)
Современные концепции русско-китайских отношений и погранично-территориальных проблем в России и Китае. М., 1994;
Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы. М., 2011 (редактор, в соавторстве).
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации: научнообразовательный комплекс. М., 2010 (редактор, в соавторстве).