ВОЛОДАРСКИЙ Всеволод Мордухович

Родился в 1935 г. Окончил МГУ в 1958 г. Кандидатская диссертация : Ульрик фон Гуттен – выдающийся немецкий гуманист, борец против католической церкви (МГУ, 1958).

Работает доцентом кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ им М.В. Ломоносова , доцентом кафедры всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ. Работал старшим научным сотрудником ИВИ РАН.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член редколлегии сборника "Средние века" и редколлегии сборников Комиссии по культуре Возрождения. Член Комиссии по культуре Возрождения при Научном совете по истории мировой культуры РАН.

Область интересов : История Германии конца XV–XVI вв., русское искусство конца XIX –первой трети XX в.

Сочинения:

"Введение" (совм. c Л.М.Брагиной); главы "Культура Германии в конце XV-XVI в."; "Культура Швейцарии в конце XV-XVI в.", "Культура Нидерландов в конце XV-XVI в." // История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Учебник для вузов. Коллектив авторов. Под ред. Л.М.Брагиной. М., Высшая школа, 1999. С.5-16, 114-201. Переизд. - 2001.

Главы "Германия в XVI - первой половине XVII в.", "Швейцария в XVI - первой половине XVII в.", "Нидерланды в XVI - первой половине XVII в." (т.2); разделы "Германия в XIV - XV вв." (т.1), "Тридцатилетняя война" (т.2) // История средних веков. Учебник для вузов. Под ред. С.П.Карпова. Т.1-2. М.: изд.МГУ, "Наука", 2005. С. 424-438 (т.1), 73-144,180-212, 391-405 (т.2). Ряд переизданий.

Пауль Флеминг - первый немецкий автор сонетов о Московии // Россия и Германия. Вып.4. М.: Наука, 2007. С.9-21.

"Суд Париса" в немецкой культуре эпохи Возрождения. Истоки и трактовка // Образы любви и красоты в культуре Возрождения. М.: Наука, 2008. С.124-148.

От Серова до Кустодиева // Русская живопись и графика конца XIX - начала ХХ века. М.: Слово, 2008. С.8-75.

Образы Философии в немецкой гравюре начала XVI века // Лазаревские чтения. 2009. М.: МГУ, 2009. С.368-387.

Критика придворных нравов в творчестве немецких гуманистов // Придворная культура эпохи Возрождения. М.: Росспэн, 2014. с. 92-106