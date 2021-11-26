ВОЛКОВ Павел Николаевич

Родился в 1971 г. Окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина в 1997 г.

Кандидатская диссертация : Общественно-политическое развитие Польши (1944–1948) в отечественной и польской историографии 90-х годов ХХ века (Казань, 2000).

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории историко-филологического факультета Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Область интересов : Общественно-политическое развитие Польши в 30-50-х годах ХХ века.

Сочинение: Советский фактор в послевоенной Польше (1944-1948) в отечественной историографии 1990-х годов // Точка зрения: Межвузовский сб. науч. тр. Казань, 1999;

Общественно-политическое развитие Польши (1944-1948) в отечественной и польской историографии 90-х годов ХХ века: Автореф. дис… канд. ист. наук. Казань, 2000;

Типология политического режима в Польше (1944-1948) в отечественной и польской историографии // Российская цивилизация в условиях трансформации: региональный аспект. Чебоксары, 2003;

Основные тенденции в освещении Варшавского восстания 1944 г. в современной отечественной и польской историографии // Проблемы зарубежной истории и историографии. Чебоксары: ЧГПУ, 2004.