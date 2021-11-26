ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

На территории наукограда Черноголовка, расположенного в 40 км от Москвы, между селом Ивановское и поселком Якушево, открыт Военно-технический музей, посвященный истории гражданской и военной техники.

Музей является государственным учреждением культуры Московской области . Его экспозиция в течение нескольких лет создавалась усилиями энтузиастов и увлеченных людей и представляет собой совместный проект с Национально- патриотическим музеем «Боевого братства». Сегодня собрание музея объединяет образцы техники Советского Союза, Германии, Франции , США , Японии, других зарубежных стран и охватывает более чем 100-летний период: с конца ХIХ века до наших дней.

Иллюстрации:

Военно-технический музей.